Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef è scontatissimo su Instant Gaming, tutto lo stile della serie in un divertente run and gun

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante che fa calare il prezzo di Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef che viene messo in offerta con uno sconto del 93% per un costo totale e finale di 1,77€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef è un run and gun a scorrimento laterale ambientato nell'universo di Warhammer 40,000, sviluppato e pubblicato da Rogueside. Nel gioco il giocatore veste i panni di un guerriero Ork deciso a guidare un'invasione sul pianeta Luteus, in un'esplosione di azione frenetica, armi esagerate e caos tipicamente ork.