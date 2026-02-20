0

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef è scontatissimo su Instant Gaming, tutto lo stile della serie in un divertente run and gun

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/02/2026
Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante che fa calare il prezzo di Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef che viene messo in offerta con uno sconto del 93% per un costo totale e finale di 1,77€ (IVA inclusa). La key è utilizzabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui giù: Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef è un run and gun a scorrimento laterale ambientato nell'universo di Warhammer 40,000, sviluppato e pubblicato da Rogueside. Nel gioco il giocatore veste i panni di un guerriero Ork deciso a guidare un'invasione sul pianeta Luteus, in un'esplosione di azione frenetica, armi esagerate e caos tipicamente ork.

Ulteriori dettagli sul gioco

Le animazioni disegnate a mano enfatizzano il tono violento e sopra le righe dell'avventura. All'inizio è possibile scegliere tra quattro classi differenti per personalizzare il proprio Ork, ciascuna con caratteristiche specifiche. Durante le missioni, salute e granate possono essere recuperate tramite oggetti raccolti lungo i livelli.

Warhammer 40000 05

I "Teef" (denti), valuta tipica degli Ork, fungono da moneta di gioco e permettono di acquistare nuove armi o oggetti cosmetici. Le munizioni sono infinite, ma ogni arma richiede la ricarica una volta esaurito il caricatore. Eliminando nemici si carica la barra WAAAGH: una volta piena, aumenta temporaneamente la velocità di fuoco, rendendo il combattimento ancora più devastante.

