Quanto avevano venduto i giochi di Bluepoint? Ce lo svela il leak di Insomniac

La chiusura di Bluepoint è stata un trauma per l'intero mondo dei videogiochi. Perché un team che non aveva mai sbagliato un colpo è stato ammazzato con tanta noncuranza da Sony , dopo che gli era stato cancellato un progetto che non era decisamente nelle sue corde, ossia un live service di God of War ?

I dati

Prima di guardare i dati, bisogna precisare che Bluepoint era una software house relativamente piccola rispetto ad altri PlayStation Studios. Pare che il massimo numero di dipendenti avuti nella sua storia sia stato di circa 70/80, numero cresciuto proprio negli ultimi anni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Questo per dire che non aveva bisogno di fare chissà quali numeri per andare in pareggio e che vendite come quelle del remake di Demon's Souls o della Uncharted Collection sono quindi da considerarsi ottime, con margini probabilmente molto ampi. Inoltre, va specificato che non tutti i progetti indicati sono esclusivi di Bluepoint.

Ma ora veniamo ai numeri.

Demon's Souls remake (PS5) - 1,4 milioni di copie

Shadow of the Colossus remake (PS4) - 1,2 milioni di copie

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) - 2,9 milioni di copie

Gravity Rush (PS4) - 562.000 copie

Flower (PS4/PS Vita) - 428.000 copie

PlayStation All-Stars Battle Royale (PS Vita) - 125.000 copie

ICO/Shadow of the Colossus HD Collection (PS3) - 360.000 copie

God of War Collection (PS3) - 455.000 copie

Blast Factor (PS3) - 128.000 copie

Il gran totale è di 7,6 milioni di copie vendute. Non poche, per un team che si è occupato per la gran parte di cosviluppo e remake e che non è stato mai messo alla prova con un gioco tutto suo, che fosse nelle sue corde.