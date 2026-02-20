Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli sulle promozioni di lancio

Xiaomi è pronta a portare in Italia i nuovi Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, già presentati in Cina nei mesi scorsi. L'evento globale si terrà il 28 febbraio a Barcellona con diretta streaming dalle ore 14 italiane, alla vigilia del Mobile World Congress 2026. Per il mercato italiano arriveranno solo il modello base e l'Ultra, mentre le varianti Pro e Pro Max non sono previste.

Al centro della nuova gamma troviamo due dispositivi che puntano su potenza, comparto fotografico evoluto e batterie molto capienti, mantenendo un forte focus sull'esperienza multimediale e sull'intelligenza artificiale grazie a HyperOS 3.