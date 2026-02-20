Xiaomi 17 e 17 Ultra arrivano in Italia: finalmente abbiamo la data d'uscita ufficiale e i dettagli sulle promozioni di lancio

Xiaomi è pronta a portare in Italia i nuovi Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra, già presentati in Cina nei mesi scorsi. L'evento globale si terrà il 28 febbraio a Barcellona con diretta streaming dalle ore 14 italiane, alla vigilia del Mobile World Congress 2026. Per il mercato italiano arriveranno solo il modello base e l'Ultra, mentre le varianti Pro e Pro Max non sono previste.
Al centro della nuova gamma troviamo due dispositivi che puntano su potenza, comparto fotografico evoluto e batterie molto capienti, mantenendo un forte focus sull'esperienza multimediale e sull'intelligenza artificiale grazie a HyperOS 3.
La scheda tecnica dello Xiaomi 17
Di seguito, la scheda tecnica dello Xiaomi 17:
- Display: OLED 6,3" 1,5K (2656x1220), refresh rate fino a 120Hz, luminosità di picco 3.500 nit, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision
- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Memorie: 12GB RAM; 256/512GB memoria interna
- Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C 3.2 gen 1, GPS
- Sistema operativo: Xiaomi HyperOS 3
- Resistenza: IP68
- Audio: Dolby Atmos
I dettagli relativi alla fotocamera:
- Fotocamere Leica:
- Anteriore: 50MP f/2,2, video fino a 4K 60fps
- Posteriore principale: 50MP Light Hunter 950, OIS
- Tele flottante: 50MP
- Ultra-grandangolare: 50MP
Completano la scheda tecnica una batteria da 6.330mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100W e 50W wireless.
La scheda tecnica dello Xiaomi 17 Ultra
Di seguito, la scheda tecnica dello Xiaomi 17 Ultra:
- Display: OLED LTPO M10 6,9" (2608x1200), 1-120 Hz, fino a 3.500 nit, HDR10+, Dolby Vision
- Processore: Snapdragon 8 Gen 5 con GPU Adreno 840
- Memorie: 12/16GB di RAM; 512GB/1TB memoria interna
- Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, comunicazione satellitare
- Sistema operativo: HyperOS 3.0
- Resistenza: IP66, IP68, IP69
- Audio: Stereo Dolby Atmos
I dettagli e le specifiche relative al comparto fotografico:
- Fotocamere Leica:
- Anteriore: 50MP
- Posteriore principale: 50MP da 1" Light Fusion 1050L con OIS
- Tele periscopico: 200MP con OIS
- Ultra grandangolare: 50 MP
I prezzi e le promo all'uscita per Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra
I prezzi ufficiali saranno comunicati il 28 febbraio. Dal 20 al 27 febbraio sarà possibile prenotare i dispositivi ottenendo in omaggio lo Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand (valore 99,90 euro). È previsto inoltre un coupon fino a 200 euro e 800 Mi Point.
Chi acquisterà uno Xiaomi 17 potrà usufruire di 4 mesi di Spotify Premium, 3 mesi di Google AI Pro e 3 mesi di YouTube Premium, oltre a sostituzione gratuita del display entro 6 mesi, manodopera gratuita per riparazioni in garanzia, accesso VIP Lounge con Dragonpass e servizio clienti VIP per 24 mesi.