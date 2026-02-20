Nintendo Switch 2 e abbonamenti sostengono il mercato, PS5 resta leader: i dati USA di gennaio 2026

A gennaio 2026 il mercato videoludico statunitense ha registrato una crescita moderata ma significativa , stando ai dati diffusi da Circana, compagnia che si occupa di monitorare il mercato USA. La spesa complessiva tra hardware, contenuti e accessori ha raggiunto i 4,7 miliardi di dollari, segnando un aumento del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tutte le voci sono in crescita, con soltanto gli accessori che hanno fatto registrare un calo del 5%.

I dati

A trainare questo risultato sono stati soprattutto due fattori: gli abbonamenti e l'hardware. La spesa per i servizi in abbonamento è cresciuta del 23%, mentre l'hardware ha registrato un +16%, compensando alcune flessioni in altri segmenti.

Entrando nel dettaglio, il comparto hardware ha toccato i 248 milioni di dollari. Nintendo Switch 2 è riuscita a bilanciare i cali su base annua delle altre piattaforme: PlayStation 5 ha segnato un -17%, Xbox Series un -27% e la precedente Switch un -79%. Nonostante il calo rispetto all'anno scorso, PlayStation 5 è comunque risultata la console più venduta del mese sia per unità sia per ricavi, con Nintendo Switch 2 che si è posizionata al secondo posto in entrambe le classifiche.

Per quanto riguarda i contenuti, la spesa ha raggiunto i 4,3 miliardi di dollari, in crescita del 3% su base annua. Anche qui il forte incremento degli abbonamenti (+23%) ha compensato l'andamento delle altre piattaforme: console a +2%, PC a +1%, mentre il settore mobile ha registrato una lieve flessione dell'1% (dati di Sensor Tower).

Sul fronte dei giochi premium, Call of Duty: Black Ops 7 si è confermato il titolo più venduto del mese. L'unica nuova uscita a entrare nella Top 20 è stata Code Vein II, che ha debuttato all'11° posto nella classifica generale, conquistando però il primo posto nelle vendite aggregate su PC.

Da segnalare anche il forte balzo di Final Fantasy VII: Remake, passato dalla 225ª posizione di dicembre alla 9ª di gennaio grazie all'uscita delle versioni per Switch 2 e Xbox Series X e S.

Nel mercato mobile, i titoli che hanno guidato la classifica di gennaio sono stati MONOPOLY GO!, Royal Match, Last War: Survival e Candy Crush Saga, seguiti da Gossip Harbor, Kingshot, Whiteout Survival, Royal Kingdom, Township e Free Fire. Sensor Tower sottolinea in particolare il crollo di Clash Royale, uscito dalla Top 10 dopo un calo del 49% nei ricavi rispetto a dicembre 2025. Al contrario, Pixel Flow! è cresciuto del 79% mese su mese nelle entrate da acquisti in-app, diventando uno dei titoli da tenere maggiormente d'occhio per il prossimo periodo.