Nintendo Switch 2 e abbonamenti sostengono il mercato, PS5 resta leader: i dati USA di gennaio 2026

A gennaio 2026 il mercato videoludico statunitense ha registrato una crescita moderata ma significativa, stando ai dati diffusi da Circana, compagnia che si occupa di monitorare il mercato USA. La spesa complessiva tra hardware, contenuti e accessori ha raggiunto i 4,7 miliardi di dollari, segnando un aumento del 3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tutte le voci sono in crescita, con soltanto gli accessori che hanno fatto registrare un calo del 5%.
I dati
A trainare questo risultato sono stati soprattutto due fattori: gli abbonamenti e l'hardware. La spesa per i servizi in abbonamento è cresciuta del 23%, mentre l'hardware ha registrato un +16%, compensando alcune flessioni in altri segmenti.
Entrando nel dettaglio, il comparto hardware ha toccato i 248 milioni di dollari. Nintendo Switch 2 è riuscita a bilanciare i cali su base annua delle altre piattaforme: PlayStation 5 ha segnato un -17%, Xbox Series un -27% e la precedente Switch un -79%. Nonostante il calo rispetto all'anno scorso, PlayStation 5 è comunque risultata la console più venduta del mese sia per unità sia per ricavi, con Nintendo Switch 2 che si è posizionata al secondo posto in entrambe le classifiche.
Per quanto riguarda i contenuti, la spesa ha raggiunto i 4,3 miliardi di dollari, in crescita del 3% su base annua. Anche qui il forte incremento degli abbonamenti (+23%) ha compensato l'andamento delle altre piattaforme: console a +2%, PC a +1%, mentre il settore mobile ha registrato una lieve flessione dell'1% (dati di Sensor Tower).
Sul fronte dei giochi premium, Call of Duty: Black Ops 7 si è confermato il titolo più venduto del mese. L'unica nuova uscita a entrare nella Top 20 è stata Code Vein II, che ha debuttato all'11° posto nella classifica generale, conquistando però il primo posto nelle vendite aggregate su PC.
Da segnalare anche il forte balzo di Final Fantasy VII: Remake, passato dalla 225ª posizione di dicembre alla 9ª di gennaio grazie all'uscita delle versioni per Switch 2 e Xbox Series X e S.
Nel mercato mobile, i titoli che hanno guidato la classifica di gennaio sono stati MONOPOLY GO!, Royal Match, Last War: Survival e Candy Crush Saga, seguiti da Gossip Harbor, Kingshot, Whiteout Survival, Royal Kingdom, Township e Free Fire. Sensor Tower sottolinea in particolare il crollo di Clash Royale, uscito dalla Top 10 dopo un calo del 49% nei ricavi rispetto a dicembre 2025. Al contrario, Pixel Flow! è cresciuto del 79% mese su mese nelle entrate da acquisti in-app, diventando uno dei titoli da tenere maggiormente d'occhio per il prossimo periodo.