Il controller 8BitDo Pro 2 per Nintendo Switch è al minimo storico su Amazon: un'alternativa dal design vintage

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare il controller 8BitDo Pro 2 per Nintendo Switch che viene messo in vendita a 49,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Il controller 8BitDo Pro 2 per Nintendo Switch è una soluzione dotata di joystick aggiornati con tecnologia Hall Effect, riducono drasticamente il rischio di drifting e garantisce maggiore durata e precisione nel tempo, ideale sia per il gaming competitivo sia per sessioni prolungate. Oltre a essere perfettamente compatibile con Nintendo Switch, il Pro 2 funziona anche con Windows, Apple, Android, Steam Deck e Raspberry Pi.
Ulteriori dettagli
Il controller integra due pulsanti posteriori di livello professionale, completamente personalizzabili tramite il software Ultimate, ora disponibile su PC, Android e iOS. Grazie alla commutazione personalizzata dei profili, è possibile salvare diverse configurazioni e passare rapidamente da una all'altra con il pratico selettore a 4 vie.
Completano l'esperienza le vibrazioni potenti, i controlli di movimento, un'impugnatura migliorata per maggiore comfort e una batteria ricaricabile con autonomia fino a 20 ore, perfetta per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. La connessione avviene tramite Bluetooth wireless oppure tramite cavo USB-C, assicurando stabilità e rapidità di risposta.