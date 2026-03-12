Hell is Us per PS5 è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie alla Festa delle Offerte

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia è un'ottima occasione per recuperare alcuni giochi a prezzi convenienti. Un esempio perfetto è Hell is Us in versione PS5, ora disponibile con il 50% di sconto. Se siete interessati potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box che trovate qui sotto. Nel momento in cui scriviamo il gioco viene proposto a 29,00 euro, circa la metà rispetto ai 59,99 standard, e 10 euro in meno anche rispetto al prezzo più basso registrato su Amazon nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime.
Hell is Us è un action-adventure in terza persona sviluppato da Rogue Factor. L'avventura si svolge in un territorio sconvolto da una guerra civile e da una misteriosa calamità, responsabile della comparsa di creature soprannaturali immuni alle armi moderne. Il protagonista, Rémi, un pacificatore delle Nazioni Unite, si ritrova a esplorare un paese in rovina alla ricerca di tracce sul proprio passato. Il suo viaggio lo porterà a scontrarsi con nemici umani e presenze ultraterrene, mentre affronta temi legati all'identità, al conflitto e alla sopravvivenza.
Il gioco punta con decisione sull'esplorazione libera: niente bussole, mappe o indicatori di missione, lasciando al giocatore il compito di orientarsi con i pochi strumenti disponibili. Il sistema di combattimento, basato su duelli ravvicinati, permette di impugnare armi come spade, lance e asce, supportate dagli attacchi del drone che accompagnerà Rémi durante le sue spedizioni.