GeForce NOW: tutti gli annunci effettuati durante la GDC, in arrivo titoli AAA, VR a 90 FPS e tante altre novità

La settimana della Game Developers Conference non è ancora terminata e continuano ad arrivare novità importanti per GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming di NVIDIA. Dopo gli annunci presentati all'inizio dell'evento, il consueto appuntamento con il GFN Thursday porta con sé nuovi giochi, aggiornamenti alla piattaforma e alcune ricompense dedicate agli utenti.

Durante la conferenza, NVIDIA ha anticipato diversi aggiornamenti pensati per rendere ancora più semplice l'accesso ai giochi presenti nelle proprie librerie digitali e migliorare l'esperienza di gioco anche sui visori VR. Tra le novità più rilevanti troviamo l'introduzione di nuove etichette all'interno dell'app che permettono di identificare immediatamente quali titoli sono disponibili tramite abbonamenti collegati come Xbox Game Pass e Ubisoft+.