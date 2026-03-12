GeForce NOW: tutti gli annunci effettuati durante la GDC, in arrivo titoli AAA, VR a 90 FPS e tante altre novità

La settimana della Game Developers Conference non è ancora terminata e continuano ad arrivare novità importanti per GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming di NVIDIA. Dopo gli annunci presentati all'inizio dell'evento, il consueto appuntamento con il GFN Thursday porta con sé nuovi giochi, aggiornamenti alla piattaforma e alcune ricompense dedicate agli utenti.
Durante la conferenza, NVIDIA ha anticipato diversi aggiornamenti pensati per rendere ancora più semplice l'accesso ai giochi presenti nelle proprie librerie digitali e migliorare l'esperienza di gioco anche sui visori VR. Tra le novità più rilevanti troviamo l'introduzione di nuove etichette all'interno dell'app che permettono di identificare immediatamente quali titoli sono disponibili tramite abbonamenti collegati come Xbox Game Pass e Ubisoft+.
Tante migliorie tecniche e non solo per GeForce NOW
Importanti miglioramenti riguardano anche la realtà virtuale. Il supporto per dispositivi come Apple Vision Pro, Meta Quest e Pico 4 è stato aggiornato fino a 90 FPS per gli utenti con abbonamento Ultimate, offrendo un'esperienza più fluida e immersiva. Tra le novità più attese c'è anche il cambiamento per Fortnite: la modalità cooperativa "Salva il mondo" diventerà free-to-play.
I giocatori potranno accedere immediatamente all'avventura tramite GeForce NOW senza dover scaricare o installare aggiornamenti. La pre-registrazione si aprirà il 12 marzo, mentre il lancio globale è previsto per il 16 aprile. Gli utenti Ultimate possono inoltre riscattare una reward esclusiva per Battlefield 6, ovvero la skin Advancing Gloom Soldier, disponibile fino al 12 aprile o fino a esaurimento scorte.
I nuovi titoli in arrivo su GeForce NOW
Questa settimana arrivano anche cinque nuovi giochi sulla piattaforma, scopriamo insieme di quali titoli si tratta:
- Warcraft I: Remastered (Nuova uscita su Ubisoft, 11/03)
- Warcraft II: Remastered (Nuova uscita su Ubisoft, 11/03)
- 1348 Ex Voto (Nuova uscita su Steam, 12/03, GeForce RTX 5080-ready)
- John Carpenter's Toxic Commando (Nuova uscita su Steam, 12/03, GeForce RTX 5080-ready)
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (Nuova uscita su Steam, March 12/03, GeForce RTX 5080-ready)
- Greedfall: The Dying World 1.0 (Steam, GeForce RTX 5080-ready)
Che cosa ne pensate di queste nuove aggiunte e delle principali novità relative a GeForce NOW? Fatecelo sapere nei commenti!