Il mercato videoludico è cresciuto nel 2025 grazie ai servizi ma sono crollati gli investimenti

Si tratta insomma di un panorama caratterizzato da luci e ombre, sul quale però si attende ancora di vedere gli effetti dell'attuale crisi che riguarda le memorie e l'hardware in generale.

Secondo i dati rilevati, il mercato dei videogiochi nel 2025 ha raggiunto 195,6 miliardi di dollari in termini di vendite, ma al contempo gli investimenti privati in questo settore sono crollati del 55% rispetto all'anno precedente, cosa che potrebbe rappresentare una minaccia per il prossimo futuro.

Il nuovo report di Epyllion , gruppo specializzato in analisi di mercato, dimostrano che il mercato videoludico è cresciuto nel 2025 complessivamente , soprattutto grazie alla spesa sui servizi, mentre sono crollati gli investimenti nel settore.

PC sopra le console, abbonamenti su e investimenti giù

Per quanto riguarda le vendite software, queste hanno registrato un record nel periodo post-COVID arrivando a 41,6 miliardi di dollari, facendo segnare un incremento del 2,3% rispetto al massimo raggiunto nel 2020.

Tuttavia, in questo dato rientra anche la spesa per i servizi, ovvero gli abbonamenti come PlayStation Plus, Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online, che rappresentano la maggior parte della spesa complessiva.

La vendita effettiva di giochi ha infatti registrato un calo dell'11% rispetto all'anno precedente, cosa che dimostra la crescente importanza dei servizi su abbonamento per produttori di piattaforme e publisher maggiori.

Questo riguarda soprattutto le console, perché il mercato PC sembra invece aver mantenuto un andamento positivo in termini di vendite effettive di contenuti, senza aver incontrato particolari cali nel post-COVID e dimostrando invece una crescita del 30% rispetto a quanto raggiunto nel 2020.

Questo incremento nella spesa sembra arrivare soprattutto dalla Cina, che al momento è responsabile da sola di circa il 20% della spesa totale in videogiochi.

In ogni caso, il mercato PC sembra sia notevolmente avanti a quello console in termini di crescita, di circa 6,7 miliardi di dollari, in base a quanto riferito da Epyllion.

Il crollo degli investimenti si riflette, tuttavia, nel mondo del lavoro: licenziamenti di massa e chiusure di studi e progetti sono in gran parte derivate da una notevole mancanza di fondi per sostenere lo sviluppo, cosa che spinge a ridimensionamenti generali e ricorso in outsourcing, oltre che da vendite più basse del previsto.

In tutto questo, il report riferisce poi che un elemento in continua crescita, destinato ad assumere sempre più importanza pare sia Roblox: il gioco dei giochi ha continuato ad essere uno dei titoli più giocati in assoluto in tutto il 2024 e 2025, raggiungendo l'incredibile cifra di 47,3 milioni di giocatori contemporanei nell'agosto del 2025, diventando un vero e proprio colosso dell'industria videoludica.