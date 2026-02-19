Xbox si è aggiornata e risolve un problema per chi usa schermi a 720p

Le console da gioco sembrano sempre uguali, ma certamente i rispettivi produttori sono sempre al lavoro per aggiornarle, ottimizzarle e perfezionarle. A questo giro è Microsoft a pubblicare un nuovo aggiornamento per le proprie piattaforme, per la precisione per Xbox One e Xbox Series X | S.
Vediamo cosa è stato modificato secondo le indicazioni ufficiali di Microsoft.
Le novità dell'aggiornamento di Xbox
L'aggiornamento versione 10.0.26100.6985 (xb_flt_2602ge.260121-2200) introduce due modifiche. Prima di tutto, si occupa di introdurre i classici "miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità generale", senza dettagli aggiuntivi più precisi.
Secondariamente, risolve un bug "che impediva ai giocatori di usare il Remote Play se il display della console era impostato a 720p". Certo, non tutti usano una risoluzione così bassa, ma certamente era un problema da risolvere.
Si tratta di un aggiornamento minore, chiaramente, ma è sempre un bene quando un editore "sistema" le proprie console da gioco ed elimina bug. Sarebbe ancora meglio se non ci fossero in primo luogo, ma pare una richiesta impossibile oramai.
