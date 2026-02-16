Android 17 con HyperOS: ecco tutti i device Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento

Nel frattempo, Xiaomi ha sospeso temporaneamente gli aggiornamenti HyperOS fino a marzo per le festività del Capodanno cinese . L'azienda, però, guarda già avanti: un bug report globale ha accidentalmente rivelato HyperOS 4 , che secondo indiscrezioni sarà basato su un'architettura interna "Zero-Legacy", progettata per offrire prestazioni più veloci mantenendo i servizi nativi Android.

Android 17, nome in codice "Cinnamon Bun", è ufficialmente entrato nella fase iniziale di test. Google ha introdotto un nuovo canale "Canary", sostituendo le classiche Developer Preview per rendere lo sviluppo più fluido . La versione stabile è attesa sui Pixel tra giugno e luglio 2026 , mentre gli altri produttori seguiranno a ruota.

I dispositivi compatibili con Android 17 di Xiaomi, Redmi e POCO

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, la serie Xiaomi 17 (Ultra, Ultra Leica Edition, Pro e Pro Max) sarà in prima linea, seguita dalle serie 15, 14 e 13, inclusi i modelli T e CIVI. Anche i pieghevoli MIX Flip e MIX Fold rientrano nella lista. Sul fronte tablet, riceveranno l'update Xiaomi Pad 8, Pad 7, Pad 6S Pro 12.4 e altri modelli recenti.

Ampia anche la copertura per i brand collegati. POCO aggiornerà le serie F, X, M e C più recenti, oltre ai tablet Pad M1 e Pad X1. Redmi includerà le serie K80, K90, K70, Turbo e Note 15, oltre a diversi modelli della gamma Redmi 15 e ai tablet Pad 2.