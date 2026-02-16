Ti manca Baldur's Gate? Immergiti nel mondo di Pathfinder: Wrath of the Righteous, l'Enhanced Edition per PC è scontatissima

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo di Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition . Si tratta di uno sconto attivo del 92% per un costo finale d'acquisto di 2,06€ (IVA inclusa) . La key è utilizzabile su Steam su PC Windows, Linux o Mac. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Pathfinder: Wrath of the Righteous ti conduce nel Worldwound, una terra devastata dall'apertura di una spaccatura verso l'Abisso che ha riversato orrori demoniaci sul mondo per oltre un secolo.

Ulteriori dettagli sul gioco

Potrai creare l'eroe che desideri grazie alla profondità delle regole di Pathfinder Roleplaying Game: 25 classi, 12 razze e oltre mille incantesimi, talenti e abilità ti permettono di personalizzare ogni aspetto del tuo personaggio. Ogni scelta avrà conseguenze concrete: alleati e nemici reagiranno alle tue decisioni, e il mondo cambierà di conseguenza.

Il sistema di combattimento offre due modalità intercambiabili in qualsiasi momento: tempo reale con pausa o turni classici, includendo manovre avanzate come il combattimento a cavallo. Potrai radunare più di dieci compagni unici, conquistare la loro fiducia o perderla per sempre. Per scoprire qualche dettagli in più, dai uno sguardo alla nostra recensione.