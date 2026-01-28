Molti smartphone Xiaomi, POCO e REDMI non riceveranno l'aggiornamento ad HyperOS 3.1, ecco l'elenco

Mentre Xiaomi si avvicina alla conclusione del rollout globale di HyperOS 3, il team di sviluppo del colosso cinese è già concentrato sulla prossima evoluzione della sua interfaccia proprietaria: HyperOS 3.1.
Anche questa versione sarà basata su Android 16 e introdurrà diverse novità tecniche pensate per migliorare prestazioni, efficienza e integrazione con le nuove funzionalità del sistema operativo di Google. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, oltre 20 smartphone Xiaomi, REDMI e POCO non riceveranno questo aggiornamento.
Su cosa punterà HyperOS 3.1?
HyperOS 3.1 dovrebbe puntare in modo deciso su elementi avanzati dell'architettura di Android 16. Tra le migliorie più rilevanti si parla di un utilizzo più efficiente della NPU (Neural Processing Unit), fondamentale per le funzioni legate all'intelligenza artificiale, e del supporto a nuove tecnologie come la precompilazione delle app e gli aggiornamenti live, che richiedono risorse hardware più moderne.
Proprio queste esigenze tecniche sembrano essere la causa principale dell'esclusione di diversi dispositivi, pur ancora validi dal punto di vista quotidiano.
La lista dei device che non riceveranno HyperOS 3.1
Di seguito l'elenco degli smartphone che, secondo le informazioni attuali, non dovrebbero ricevere HyperOS 3.1:
- XIAOMI
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Civi 2 / Civi 3
- Xiaomi 13 Lite
- REDMI
- REDMI K60 / K60 Pro
- REDMI K50 Ultra
- REDMI Note 12 Turbo
- REDMI Note 12T Pro
- REDMI Note 13 5G
- REDMI Note 13R Pro
- POCO
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
- POCO C65
È importante sottolineare che l'assenza di HyperOS 3.1 non rende obsoleti questi dispositivi. Gli smartphone continueranno a funzionare regolarmente e riceveranno ancora per un certo periodo gli aggiornamenti dei servizi Google Play e le patch di sicurezza, garantendo un livello adeguato di protezione e stabilità. Tuttavia, gli utenti non potranno beneficiare delle nuove funzioni avanzate introdotte.