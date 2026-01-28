Molti smartphone Xiaomi, POCO e REDMI non riceveranno l'aggiornamento ad HyperOS 3.1, ecco l'elenco

Mentre Xiaomi si avvicina alla conclusione del rollout globale di HyperOS 3, il team di sviluppo del colosso cinese è già concentrato sulla prossima evoluzione della sua interfaccia proprietaria: HyperOS 3.1.

Anche questa versione sarà basata su Android 16 e introdurrà diverse novità tecniche pensate per migliorare prestazioni, efficienza e integrazione con le nuove funzionalità del sistema operativo di Google. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, oltre 20 smartphone Xiaomi, REDMI e POCO non riceveranno questo aggiornamento.