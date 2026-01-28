0

ARC Raiders per PC è in offerta su Instant Gaming in due edizioni diverse

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo anche il recente ARC Raiders, perfetto se cerchi un nuovo sparatutto da estrazione.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/01/2026
ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Su Instant Gaming è disponibile ARC Raiders per PC. L'edizione standard costa 33,78 € (abbiamo già calcolato l'IVA) invece di 40 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'Edizione Deluxe, invece, costa 48,79 € invece di 60 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box sottostante. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti dell'edizione Deluxe

Acquistando la versione Deluxe otterrai i seguenti contenuti:

  • ARC Raiders
  • Completo leggendario "Valente"
  • Zaino "Esploratore"
  • Accessorio per zaino "Coperta arrotolata"
  • Cosmetici per personaggi
  • Fuoco rapido con mani-pistola emote
  • Skin Scartino
  • 2.400 Gettoni Raider

Si tratta dell'extraction shooter di Embark Studios. In questa avventura esplorerai i resti di un mondo devastato. Potrai giocare da solo o con un massimo di tre persone e affronterete le macchine ARC, nemici letali che spaziano da sciami di droni a giganti meccanici. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

#Sconti
