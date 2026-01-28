LA DEI ha solo migliorato le cose dentro Ubisoft e non ha influito sul valore delle azioni

Un ex dipendente di Ubisoft si è detto sconcertato dalla disinformazione sulla compagnia. In particolare si riferiva a quelli che affermano che "la DEI sia il motivo del calo del prezzo delle azioni Ubisoft". Secondo lui, "la DEI ha solo migliorato le cose" all'interno dell'azienda, considerando lo stato disastroso in cui versava prima.

DEI è un acronimo che sta per Diversity, Equity & Inclusion, cioè Diversità, Equità e Inclusione. Si tratta di un un insieme di politiche, valori e pratiche adottato da molte aziende per avere politiche di assunzione più inclusive, una maggiore attenzione al linguaggio e alla cultura aziendale e degli ambienti di lavoro sicuri per minoranze e gruppi storicamente esclusi.

La scorsa settimana, Ubisoft ha annunciato una ristrutturazione profondissima, che include la cancellazione di sei giochi e il rinvio di altri sette, nonché una modifica sostanziale dell'organizzazione interna. Le sue azioni che sono letteralmente crollate in borsa, toccando il loro minimo storico di sempre. Come riportato da Automaton, Kensuke Shimoda, un ex game designer di Ubisoft Osaka, ha voluto dire la sua su X, negando che le iniziative legate a diversità, equità e inclusione (DEI, appunto) abbiano avuto un impatto negativo su Ubisoft o sul valore delle sue azioni.