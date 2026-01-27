I dipendenti di Ubisoft hanno votato per scioperare contro i nuovi licenziamenti

I sindacati francesi di Ubisoft hanno votato all'unanimità per organizzare uno sciopero contro l'azienda tra il 10 e il 12 febbraio 2026. Il motivo? I nuovi licenziamenti dovuti alla ristrutturazione attualmente in corso, che porterà alla chiusura di diversi studi e a probabili licenziamenti di massa. Il primo pacchetto di esuberi è già stato reso noto, con il taglio di 200 posti di lavoro presso la sede centrale di Parigi.

Situazione esplosiva

Secondo un report della testata francese Les Echos, diversi sindacati che rappresentano i lavoratori di Ubisoft, ovvero il Video Game Workers' Union (STJV), Solidaires Informatique, CFE-CGC, CGT e Printemps Écologique, hanno fissato lo sciopero dal 10 al 12 febbraio. I sindacati prevedono inoltre di collaborare con le loro controparti internazionali per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione della compagnia a livello globale.

Il remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo è stato cancellato

La motivazione dello sciopero risiede nei nuovi tagli, mirati a ridurre i costi fissi dell'azienda di 200 milioni di euro nei prossimi due anni, nonché al passo indietro sullo smart working, visto come un altro modo per costringere i dipendenti a licenziarsi. Si stima che i tagli potrebbero colpire il 20% della forza lavoro della sede centrale di Ubisoft e il 5% del totale dei dipendenti Ubisoft in Francia.

Come saprete, la ristrutturazione di Ubisoft ha portato alla cancellazione di sei giochi, tra i quali il Remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo. Altri sette sono stati rinviati. Nel 2026 non ci sono ancora giochi annunciati in uscita, a parte Heroes of Might and Magic: Olden Era. La compagnia ristrutturata si concentrerà su avventure open world ed esperienze GaaS, gestite da cinque divisioni differenti. I dipendenti di queste ultime, temono per i loro posti di lavoro.