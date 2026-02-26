Su Steam sono iniziati i Saldi di Ubisoft: fino al 90% di sconto su Assassin's Creed, Far Cry e The Division

L'avvio dei Saldi dell'Editore di Ubisoft su Steam porta con sé una lunga serie di offerte, con sconti che arrivano fino al 90% su molti dei titoli più noti del catalogo della casa francese.
La saga di Assassin's Creed è come sempre protagonista: Assassin's Creed Shadows è proposto a metà prezzo a 34,99 euro, mentre Mirage scende a 19,99 euro grazie a uno sconto del 60%. I capitoli precedenti sono disponibili a cifre ancora più contenute, come Odyssey a 11,99 euro e Unity a 7,49 euro.
Altre promozioni in primo piano
Proseguiamo con Anno 117: Pax Romana, ora in promozione a 44,99 euro, con una riduzione del 25%. Tra l'altro durante lo strategico sarà disponbile in prova gratuta durante il fine settimana sia su console che su PC, ma purtroppo non tramite Steam. Cambiando completamente genere, segnaliamo Far Cry 6 a 14,99 euro grazie a uno sconto del 75% e il quinto capitolo a 8,99 euro, con una riduzione dell'85%.
Tra i giochi in evidenza c'è anche The Crew Motorfest, che ha raggiunto il minimo storico su Steam: potete farlo vostro a soli 6,99 euro, con uno sconto di ben il 90%. Stessa riduzione di prezzo anche per i due The Division e Far Cry Primal, proposti a 2,99 euro cadauno.
Le offerte di Ubisoft saranno valide solo fino al 12 marzo, potrete consultare il catalogo a completo tramite la pagina dedicata di Steam, che trovate a questo indirizzo.