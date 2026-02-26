Su Steam sono iniziati i Saldi di Ubisoft: fino al 90% di sconto su Assassin's Creed, Far Cry e The Division

L'avvio dei Saldi dell'Editore di Ubisoft su Steam porta con sé una lunga serie di offerte, con sconti che arrivano fino al 90% su molti dei titoli più noti del catalogo della casa francese.

La saga di Assassin's Creed è come sempre protagonista: Assassin's Creed Shadows è proposto a metà prezzo a 34,99 euro, mentre Mirage scende a 19,99 euro grazie a uno sconto del 60%. I capitoli precedenti sono disponibili a cifre ancora più contenute, come Odyssey a 11,99 euro e Unity a 7,49 euro.