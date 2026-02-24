Resident Evil Requiem domina già la classifica di Steam prima ancora del lancio, Battlefield 6 si riprende

Su Steam è scoppiata una vera febbre da zombie: Resident Evil Requiem ha conquistato la vetta della classifica dei giochi e dell'hardware più venduti sulla piattaforma di Valve, pur non essendo ancora disponibile nei negozi.

Il survival horror di Capcom è infatti balzato al primo posto grazie alle numerose copie preacquistate sulla fiducia, in vista del debutto fissato per il 27 febbraio anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.