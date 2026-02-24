Resident Evil Requiem domina già la classifica di Steam prima ancora del lancio, Battlefield 6 si riprende

Su Steam è scoppiata una vera febbre da zombie: Resident Evil Requiem ha conquistato la vetta della classifica dei giochi e dell'hardware più venduti sulla piattaforma di Valve, pur non essendo ancora disponibile nei negozi.
Il survival horror di Capcom è infatti balzato al primo posto grazie alle numerose copie preacquistate sulla fiducia, in vista del debutto fissato per il 27 febbraio anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Una classifica con qualche novità e un grande ritorno
Il titolo di Capcom ha superato anche Mewgenics, che aveva conquistato la prima posizione la scorsa settimana confermandosi come fenomeno del momento. Chiude il podio Battlefield 6, che fa un balzo di ben venti posizioni grazie al recente lancio della Stagione 2, tanto che la versione Pro del pass stagionale si piazza al nono posto.
Tra le nuove uscite dell'ultima settimana troviamo il capitolo 5 di Poppy Playtime al quarto posto e Star Trek Voyager - Across the Unknown all'ottavo posto.
Di seguito la top 10 stilata da SteamDB del 17 - 24 febbraio:
- Resident Evil Requiem
- Mewgenics
- Battlefield 6
- Poppy Playtime - Chapter 5
- ARC Raiders
- Helldivers 2
- Steam Deck
- Star Trek Voyager - Across the Unknown
- Season 2 Battlefield Pro (Battlefield 6 e Redsec)
- Rust