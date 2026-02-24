A tutto Logitech: il mouse G203 + le cuffie G435 ad un prezzo molto competitivo su Amazon, maxi sconto attivo per entrambi

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su due prodotti Logitech: con lo sconto attivo del 55% il mouse G203 viene venduto a 21,49€ che, se sommati ai 43,49€ delle cuffie G435 grazie allo sconto del 51% , si arriva ad un totale di 64,98€ per entrambi i prodotti. Il mouse è acquistabile direttamente tramite questo link oppure dal banner qui sotto: Mentre, le cuffie, sono acquistabili attraverso quest'altro link o con accesso alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù:

Ulteriori dettagli

Il mouse gaming Logitech con sensore da 8.000 DPI garantisce precisione e reattività in ogni movimento. Tramite il software Logitech G HUB è possibile personalizzare la sensibilità scegliendo tra cinque livelli DPI e passare rapidamente da un'impostazione all'altra in base alle esigenze di gioco. Questa flessibilità lo rende ideale sia per sessioni competitive sia per utilizzi più versatili.

L'illuminazione LIGHTSYNC RGB offre effetti dinamici e completamente personalizzabili su circa 16,8 milioni di colori. Le cuffie Logitech G435, dotate di connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, compatibili con PC, smartphone e console PlayStation. Con un peso di soli 165 grammi, risultano comode anche per utilizzi prolungati. I doppi microfoni beamforming integrati assicurano una comunicazione chiara, riducendo il rumore di fondo.