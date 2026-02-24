Cronos: The New Dawn mette in crisi i Mac con Apple Silicon M4: 16GB non bastano per framerate stabili

I Mac basati su Apple Silicon stanno mostrando nuovi limiti nel gaming, nonostante il passaggio dagli 8GB iniziali ai 16GB di memoria unificata nelle configurazioni base più recenti. Se in passato il problema principale era il RAM swapping durante attività intense o multitasking spinto, oggi la questione si sposta su un terreno diverso: i videogiochi di ultima generazione. Un esempio concreto arriva da un test pubblicato su YouTube dal creator MrMacRight, che ha provato Cronos: The New Dawn su diversi Mac equipaggiati con chip M4 e M4 Pro. Il titolo, sviluppato con Unreal Engine 5 e compatibile con la tecnologia MetalFX, rappresenta uno scenario particolarmente impegnativo per l'hardware.

Il test di Cronos: The New Dawn con Mac M4 Anche impostando il preset grafico su "Low" e attivando l'upscaling MetalFX, il modello con 16GB di memoria unificata fatica a mantenere fluidità costante. In diversi momenti il framerate scende fino a 15 FPS, con picchi negativi sotto i 7 FPS. Il problema principale non è solo l'intensità del motore grafico o la compilazione continua degli shader in background, ma l'esaurimento del framebuffer e della memoria disponibile, che costringe il sistema a utilizzare l'SSD come memoria temporanea. Apple M4 Max sorprende: Pragmata raggiunge quasi i 100FPS anche senza porting nativo Questo ricorso al disco, sebbene veloce, introduce latenze e stuttering evidenti. Riavviare il gioco può temporaneamente alleviare la situazione, ma si tratta di una soluzione provvisoria. La variante M4 Pro con 24GB di RAM unificata offre prestazioni sensibilmente migliori, ma anche in questo caso è necessario mantenere impostazioni grafiche basse per ottenere un'esperienza accettabile.