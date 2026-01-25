Apple M4 Max sorprende: Pragmata raggiunge quasi i 100FPS anche senza porting nativo

La demo di Pragmata, il nuovo action-adventure fantascientifico di Capcom, ha finalmente mostrato il suo potenziale anche su Apple Silicon. Un utente Reddit, noto come Equivalent-Pair6064, ha testato la versione non nativa del gioco su un Mac Studio con M4 Max , dotato di CPU a 16 core e GPU a 40 core, ottenendo risultati sorprendenti nonostante l'uso di un livello di traduzione .

Pragmata è riuscito a raggiungere circa 97 FPS nella prima area del demo , a risoluzione 1080p nativa, con tutte le impostazioni grafiche al massimo, senza upscaling e senza frame generation. Un risultato notevole che evidenzia la potenza grafica dell'M4 Max anche in condizioni non ideali.

Pragmata, viste le premesse e la resa di Apple M4 Max, avrà una versione nativa macOS?

Nonostante queste prestazioni incoraggianti, Capcom non ha ancora confermato una versione nativa per macOS. La riluttanza dello studio potrebbe essere legata ai risultati commerciali poco convincenti dei precedenti porting Apple. Ad esempio, Resident Evil 7 su iOS avrebbe generato meno di 30.000 dollari di ricavi, mentre Resident Evil 2 Remake non avrebbe superato le 10.000 copie vendute sulla stessa piattaforma.

Per un confronto diretto, Pragmata è stato testato anche su un laptop con RTX 4090. Attivando DLSS, Frame Generation e aumentando la risoluzione fino a 2560x1600, gli FPS crescono ulteriormente. Staremo a vedere se e quando, eventualmente, arriverà anche una versione dedicata all'ecosistema Apple del gioco.