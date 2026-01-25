Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è la nuova serie anime con Goku e Vegeta come protagonisti

È stato annunciato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una nuova serie anime che farà da seguito al "Universe Survival Arc" dell'anime Dragon Ball Super, che è andato in onda tra il 2015 e il 2018. Inoltre, questa storia proviene dal manga di Dragon Ball (Galactic Patrol Prisoner Arc) realizzato da Toyotaro sotto la supervisione di Akira Toriyama.

Vediamo cosa è stato svelato a riguardo.