Dragon Ball Super: The Galactic Patrol è la nuova serie anime con Goku e Vegeta come protagonisti

È stato annunciato Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una nuova serie anime che farà da seguito al "Universe Survival Arc" dell'anime Dragon Ball Super, che è andato in onda tra il 2015 e il 2018. Inoltre, questa storia proviene dal manga di Dragon Ball (Galactic Patrol Prisoner Arc) realizzato da Toyotaro sotto la supervisione di Akira Toriyama.
Vediamo cosa è stato svelato a riguardo.
La prima immagine di Dragon Ball Super: The Galactic Patrol
I protagonisti principali sono Goku e Vegeta che collaboreranno con i membri della Galactic Patrol, i pacificatori della galassia. Dovranno lottare contro un nuovo nemico, Moro Il Mangiatore di Pianeti.
Tutto quello che possiamo vedere di Dragon Ball Super: The Galactic Patrol al momento è l'immagine qui sopra, che mostra Goku e Vegeta, oltre a svelare il logo del nome della serie. I due personaggi indossano i propri soliti vestiti da combattimento, ma con il logo della Galactic Patrol sul petto.
Diteci, cosa ne pensate di questa prosecuzione di Dragon Ball Super? The Galactic Patrol vi incuriosisce oppure oramai non avete grande interesse verso l'anime?
Ricordiamo poi anche che è stato presentato Dragon Ball Age 1000, un nuovo gioco della serie: ci ha lavorato anche Akira Toriyama.