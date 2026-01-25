Ecco come Life is Strange: Reunion terrà conto delle scelte fatte nei capitoli precedenti

L'account ufficiale della serie Life is Strange ha spiegato in dettaglio come il nuovo capitolo, l'appena annunciato Life is Strange: Reunion, terrà conto di alcune grosse scelte fatte dai giocatori nei capitoli precedenti della saga di Max.

Attenzione, perché l'informazione presuppone una grossa anticipazione sui Life is Strange. Se non avete giocato i primi episodi e non volete sapere niente, magari perché avete intenzione di recuperarli, non continuate a leggere oltre e chiudete la notizia.