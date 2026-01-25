1

Ecco come Life is Strange: Reunion terrà conto delle scelte fatte nei capitoli precedenti

L'account ufficiale di Life is Strange ha spiegato come Life is Strange: Reunion, il nuovo capitolo della serie, terrà conto delle scelte fatte negli episodi precedenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/01/2026
Chloe in Life is Strange: Reunion

L'account ufficiale della serie Life is Strange ha spiegato in dettaglio come il nuovo capitolo, l'appena annunciato Life is Strange: Reunion, terrà conto di alcune grosse scelte fatte dai giocatori nei capitoli precedenti della saga di Max.

Attenzione, perché l'informazione presuppone una grossa anticipazione sui Life is Strange. Se non avete giocato i primi episodi e non volete sapere niente, magari perché avete intenzione di recuperarli, non continuate a leggere oltre e chiudete la notizia.

Realtà convergenti

Alla domanda: "Nella mia partita del primo Life is Strange ho lasciato morire Chloe, cosa significherà per me?", l'account ha dato una risposta davvero accurata, entrando nel merito della storia.

La spiegazione parla dei finali di entrambi i capitoli con protagonista Max (ribadiamo l'avviso di grosse anticipazioni): "Alla fine di Life is Strange: Double Exposure, Max ha unito due linee temporali per salvare la vita della sua amica Safi.

Inoltre, senza rendersene conto, ha unito le due realtà alternative in cui Chloe può essere viva o morta.

Chloe può avere i ricordi di entrambi i finali, ma la vostra Max rifletterà comunque la scelta che avete fatto alla fine di Life is Strange 1."

Per il resto vi ricordiamo che Life is Strange: Reunion sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S a partire dal 26 marzo, al prezzo di 39,99 euro.

