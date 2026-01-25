Dragon Ball: Sparking! Zero riceve un aggiornamento gratuito e un nuovo DLC: vediamo il trailer

Inoltre, ci sarà anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Vediamo i dettagli per entrambi i contenuti.

Dragon Ball: Sparking! Zero continua la propria lotta per diventare uno dei giochi picchiaduro preferiti dai giocatori di tutto il mondo. Ora, Bandai Namco ha annunciato che il supporto al videogioco continuerà con un nuovo DLC.

Cosa aspettarsi dai nuovi contenuti di Dragon Ball: Sparking! Zero

Il DLC includerà nuovi personaggi. Inoltre, possiamo aspettarci nuovi costumi come Gohan (Adolescente) oltre a nuovi contenuti per la personalizzazione delle battaglie che permetteranno di scoprire nuovi super attacchi per personaggi come Goku e Vegeta. Ci saranno anche nuove ambientazioni per le battaglie, compreso l'isola del genio delle tartarughe. Pare poi che sia in arrivo una nuova modalità di gioco.

I nuovi personaggi visibili nel trailer sono:

Grande Mago Piccolo

Super Saiyan Bardock

Super Android 17

Zangya

Spike the Devil Man

Tao Bai Bai

Nonno Gohan

Lord Champa

Paikuhan

Per quanto riguarda il DLC gratuito, aggiungerà la Missione 100 nella quale sarà possibile usare i propri personaggi preferiti per completare le missioni del gioco. L'aggiornamento gratuito è in arrivo su tutte le piattaforme a breve termine.

Vi segnaliamo infine che Dragon Ball Age 1000 è un nuovo gioco della serie: ci ha lavorato anche Akira Toriyama.