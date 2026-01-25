0

Dragon Ball: Sparking! Zero riceve un aggiornamento gratuito e un nuovo DLC: vediamo il trailer

Come anunciato da Bandai Namco, è in arrivo un nuovo DLC a pagamento per Dragon Ball: Sparking! Zero che introdurrà parecchie novità. C'è inoltre un aggiornamento gratuito per tutti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/01/2026
Il genio delle tartarughe in Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
Articoli News Video Immagini

Dragon Ball: Sparking! Zero continua la propria lotta per diventare uno dei giochi picchiaduro preferiti dai giocatori di tutto il mondo. Ora, Bandai Namco ha annunciato che il supporto al videogioco continuerà con un nuovo DLC.

Inoltre, ci sarà anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Vediamo i dettagli per entrambi i contenuti.

Cosa aspettarsi dai nuovi contenuti di Dragon Ball: Sparking! Zero

Il DLC includerà nuovi personaggi. Inoltre, possiamo aspettarci nuovi costumi come Gohan (Adolescente) oltre a nuovi contenuti per la personalizzazione delle battaglie che permetteranno di scoprire nuovi super attacchi per personaggi come Goku e Vegeta. Ci saranno anche nuove ambientazioni per le battaglie, compreso l'isola del genio delle tartarughe. Pare poi che sia in arrivo una nuova modalità di gioco.

I nuovi personaggi visibili nel trailer sono:

  • Grande Mago Piccolo
  • Super Saiyan Bardock
  • Super Android 17
  • Zangya
  • Spike the Devil Man
  • Tao Bai Bai
  • Nonno Gohan
  • Lord Champa
  • Paikuhan
A un anno dal lancio Dragon Ball: Sparking! Zero registra ancora più di un milione di utenti al mese A un anno dal lancio Dragon Ball: Sparking! Zero registra ancora più di un milione di utenti al mese

Per quanto riguarda il DLC gratuito, aggiungerà la Missione 100 nella quale sarà possibile usare i propri personaggi preferiti per completare le missioni del gioco. L'aggiornamento gratuito è in arrivo su tutte le piattaforme a breve termine.

Vi segnaliamo infine che Dragon Ball Age 1000 è un nuovo gioco della serie: ci ha lavorato anche Akira Toriyama.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dragon Ball: Sparking! Zero riceve un aggiornamento gratuito e un nuovo DLC: vediamo il trailer