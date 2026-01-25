Ubisoft avrebbe definitivamente "ucciso" una delle sue serie più famose

Nel mezzo di tutto questo, pare che una grande e nota saga dell'editore francese sia stata definitivamente "uccisa" . Parliamo di Watch Dogs .

Ubisoft è in un momento difficile, tra cancellazioni di giochi e la ristrutturazione dell'intera azienda in varie sottodivisioni dedicate a diversi generi o tipologie di videogiochi.

Cosa sappiamo di Watch Dogs

L'informazione proviene dal noto leaker Tom Henderson, che ne ha parlato in un video sul canale YouTube di Insider Gaming, come potete vedere qui sotto. Purtroppo la fonte non rivela molto a riguardo, se non che la serie di Watch Dogs sia morta. Possiamo supporre che sia anche conseguenza del fatto che il più recente capitolo non è stato un enorme successo di vendite e che in questa fase di riorganizzazione Ubisoft stia facendo "pulizia" per tagliare i costi.

Ricordiamo che il primo Watch Dogs è stato pubblicato nel 2014 durante la generazione PS4 e Xbox One: le vendite furono circa 10 milioni di unità, giustificando lo sviluppo di un seguito arrivato un paio di anni dopo, che vendette un numero di copie simile. Infine, nel 2020 è stato pubblicato Watch Dogs Legion, che ricevette una valutazione media più bassa dei precedenti. Ubisoft segnalò 1,9 milioni di copie nei primi giorni dall'uscita, ma non aggiornò mai i dati totali. Da allora la serie non ha dato segni di vita.

Ovviamente, quanto segnalato è solo un rumor: sebbene Tom Henderson sia una fonte nota e spesso abbia segnalato informazioni corrette, è possibile che quanto riportato sia sbagliato. Inoltre, non è detto che tra vari anni Ubisoft non possa decidere di far risorgere la serie.

Ricordiamo anche che è in produzione un film su Watch Dogs.