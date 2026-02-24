Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach

1

Kojima Productions ha svelato i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach, in previsione del lancio imminente.

24/02/2026
Lo studio di sviluppo Kojima Productions e l'editore PlayStation Publishing hanno pubblicato i requisiti di sistema della versione PC di Death Stranding 2: On The Beach, in arrivo il 19 marzo 2026 dopo un periodo di esclusiva su PlayStation 5. Come potete vedere, non dovrete svenarvi per farlo girare, visto che basterà una GPU GTX 1660 e un processore Intel Core I3-10100.

Certo, per farlo girare al massimo è richiesta una RTX 4080 o una Radeon RX 9070 XT, ma ci si può accontentare anche delle soluzioni intermedie.

In ogni caso, avrete bisogno di 16 GB di RAM e di 150 GB di spazio su SSD. Non pochissimi, considerando anche il prezzo attuale da pagare per comprarne di più capienti, data la crisi attuale creata dalle IA.

I requisiti di 4 preset

Ma ora bando alle ciance e vediamo quali sono i requisiti di sistema PC di Death Stranding 2: On The Beach.

REQUISITI DI SISTEMA PC DI DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH
PRESET GRAFICI MINIMI MEDI ALTI (RACCOMANDATI) ULTRA
RISOLUZIONE / FRAME RATE 1080P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS 4K @ 60 FPS
GPU NVIDIA GEFORCE GTX 1660
AMD RADEON RX 5500 XT 8GB		 NVIDIA GEFORCE RTX 3060 12GB
AMD RADEON RX 6600		 NVIDIA GEFORCE RTX 3070
AMD RADEON RX 6800		 NVIDIA GEFORCE RTX 4080
AMD RADEON RX 7970 XT
CPU INTEL CORE I3-10100
AMD RYZEN 3 3100		 INTEL CORE I5-11400
AMD RYZEN 5 5600		 INTEL CORE I7-11700
AMD RYZEN 7 5700X		 INTEL CORE I7-11700
AMD RYZEN 7 5700X
RAM 16GB 16GB 16GB 16GB
OS WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER		 WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER		 WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER		 WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER
STORAGE 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD 150GB SSD

Per il resto, vi ricordiamo che il gioco è già disponibile per PlayStation 5.

