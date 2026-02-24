Svelati i requisiti PC di Death Stranding 2: On The Beach

Lo studio di sviluppo Kojima Productions e l'editore PlayStation Publishing hanno pubblicato i requisiti di sistema della versione PC di Death Stranding 2: On The Beach, in arrivo il 19 marzo 2026 dopo un periodo di esclusiva su PlayStation 5. Come potete vedere, non dovrete svenarvi per farlo girare, visto che basterà una GPU GTX 1660 e un processore Intel Core I3-10100.
Certo, per farlo girare al massimo è richiesta una RTX 4080 o una Radeon RX 9070 XT, ma ci si può accontentare anche delle soluzioni intermedie.
In ogni caso, avrete bisogno di 16 GB di RAM e di 150 GB di spazio su SSD. Non pochissimi, considerando anche il prezzo attuale da pagare per comprarne di più capienti, data la crisi attuale creata dalle IA.
I requisiti di 4 preset
Ma ora bando alle ciance e vediamo quali sono i requisiti di sistema PC di Death Stranding 2: On The Beach.
|REQUISITI DI SISTEMA PC DI DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH
|PRESET GRAFICI
|MINIMI
|MEDI
|ALTI (RACCOMANDATI)
|ULTRA
|RISOLUZIONE / FRAME RATE
|1080P @ 30 FPS
|1080P @ 60 FPS
|1440P @ 60 FPS
|4K @ 60 FPS
|GPU
|NVIDIA GEFORCE GTX 1660
AMD RADEON RX 5500 XT 8GB
|NVIDIA GEFORCE RTX 3060 12GB
AMD RADEON RX 6600
|NVIDIA GEFORCE RTX 3070
AMD RADEON RX 6800
|NVIDIA GEFORCE RTX 4080
AMD RADEON RX 7970 XT
|CPU
|INTEL CORE I3-10100
AMD RYZEN 3 3100
|INTEL CORE I5-11400
AMD RYZEN 5 5600
|INTEL CORE I7-11700
AMD RYZEN 7 5700X
|INTEL CORE I7-11700
AMD RYZEN 7 5700X
|RAM
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|OS
|WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER
|WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER
|WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER
|WINDOWS 10/11
VERSION 1909 OR NEWER
|STORAGE
|150GB SSD
|150GB SSD
|150GB SSD
|150GB SSD
Per il resto, vi ricordiamo che il gioco è già disponibile per PlayStation 5.