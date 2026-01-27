Il mix tra investigazione e azione multiplayer Killer Inn ha una data di uscita in accesso anticipato

Square Enix e Tactic Studios hanno annunciato che Killer Inn arriverà presto in accesso anticipato. Questo peculiare titolo multiplayer, che unisce investigazione e sparatorie, sarà disponibile per PC su Steam a partire dal 12 febbraio.
Il team spiega che lo sviluppo è ormai nelle fasi finali e che l'early access servirà a raccogliere gli ultimi feedback in vista del lancio della versione 1.0. All'interno del gioco saranno presenti acquisti in-game, incluso un Pass Battaglia Premium, limitati però a skin per personaggi e armi, oggetti cosmetici e allo sblocco immediato di personaggi che è comunque possibile ottenere gratuitamente nel tempo. Nulla che possa alterare gli equilibri delle partite.
Agnelli contro Lupi
Killer Inn è un multiplayer asimmetrico di deduzione sociale che combina investigazione, azione e combattimenti a fuoco. Ogni partita si svolge in un hotel di lusso d'altri tempi e divide i giocatori in due gruppi: 8 Lupi e 16 Agnelli. I Lupi devono eliminare gli avversari senza farsi scoprire, mentre gli Agnelli devono sopravvivere ed eliminare i loro aggressori. La vittoria arriva eliminando la squadra rivale oppure, nel caso degli Agnelli, riuscendo a fuggire dalla mappa a bordo di una nave.
Gli Agnelli possono difendersi come i Lupi, ma non conoscono l'identità dei killer. Per scoprirla devono sorprendere i colpevoli o raccogliere indizi dai cadaveri, attraverso un sistema di identificazione che funziona come un "Indovina chi?" automatizzato. Accumulando prove, il responsabile viene smascherato, anche se la comunicazione tra giocatori può accelerare il processo. Ogni personaggio possiede inoltre abilità passive uniche che influenzano sensibilmente l'approccio alla partita.
La formula è senza dubbio interessante. Resta da vedere se basterà a permettere a Killer Inn di ritagliarsi uno spazio di rilievo in un mercato già affollato di titoli multiplayer.