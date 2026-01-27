Il mix tra investigazione e azione multiplayer Killer Inn ha una data di uscita in accesso anticipato

Square Enix e Tactic Studios hanno annunciato che Killer Inn arriverà presto in accesso anticipato. Questo peculiare titolo multiplayer, che unisce investigazione e sparatorie, sarà disponibile per PC su Steam a partire dal 12 febbraio.

Il team spiega che lo sviluppo è ormai nelle fasi finali e che l'early access servirà a raccogliere gli ultimi feedback in vista del lancio della versione 1.0. All'interno del gioco saranno presenti acquisti in-game, incluso un Pass Battaglia Premium, limitati però a skin per personaggi e armi, oggetti cosmetici e allo sblocco immediato di personaggi che è comunque possibile ottenere gratuitamente nel tempo. Nulla che possa alterare gli equilibri delle partite.