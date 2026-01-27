Debutta Remix Logic: RTX Remix diventa dinamico e cambia la grafica in tempo reale

NVIDIA annuncia oggi il debutto di Remix Logic, un importante aggiornamento di RTX Remix disponibile tramite NVIDIA App , pensato per rivoluzionare il modo in cui i modder possono intervenire sulla grafica dei giochi classici. Parallelamente, diversi titoli ricevono il supporto alle più recenti tecnologie DLSS, con miglioramenti diretti a prestazioni, fluidità e qualità visiva.

Logic supporta oltre 30 tipologie di eventi, tra cui posizione della telecamera, bounding box del mondo, stato degli oggetti, scorrere del tempo e input del giocatore . Questo permette interventi estremamente mirati, come l'attivazione di nebbia o condizioni meteo solo quando il personaggio si trova all'esterno. Un esempio emblematico arriva da Half-Life 2 RTX, dove una semplice porta può aprirsi su versioni alternative di Ravenholm, ognuna con illuminazione e meteo differenti, creando una sorta di "multiverso" dinamico.

G-Sync Pulsar, RTX Remix Logic e ACE: tutte le novità di NVIDIA al CES 2026

Il cuore dell'aggiornamento è il nuovo sistema Logic, che consente di attivare effetti grafici dinamici in base a eventi di gioco , senza bisogno di accedere al codice sorgente o al motore originale. Un limite storico del modding viene così superato: ora è possibile modificare l'aspetto visivo di un titolo in tempo reale sfruttando oltre 900 impostazioni grafiche di Remix, applicabili in risposta agli eventi in-game in più di 165 titoli classici.

DLSS potenzia i nuovi titoli in arrivo

Accanto a Remix Logic, NVIDIA annuncia una nuova ondata di integrazioni DLSS su diversi giochi, già disponibili o in arrivo nei prossimi giorni. Il simulatore di combattimento medievale Half Sword basato sulla fisica arriverà in Early Access il 30 gennaio. In questo i giocatori con GPU GeForce RTX potranno sfruttare DLSS 4 con Multi Frame Generation per massimizzare il frame rate, con la possibilità di passare a DLSS 4.5 Super Resolution tramite NVIDIA App per una qualità d'immagine superiore.

Le novità DLSS

Il nuovo action RPG CODE VEIN II di Bandai Namco entra oggi in Early Access, con lancio ufficiale fissato al 30 gennaio. Su PC, i possessori di schede RTX possono incrementare le prestazioni attivando DLSS Super Resolution. Highguard, lo shooter PvP a tema fantasy supporta ora DLSS Super Resolution e, tramite NVIDIA App, può essere aggiornato ai nuovi modelli AI Transformer di seconda generazione, migliorando ulteriormente nitidezza e fedeltà visiva.

ARC Raiders continua la sua espansione con l'aggiornamento Headwinds, che introduce nuovi contenuti e varianti di gameplay. In questo contesto, DLSS 4 con Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex e RTXGI contribuiscono a rendere l'esperienza più fluida, reattiva e immersiva. Anche Arknights: Endfield beneficia dei nuovi driver GeForce Game Ready. I possessori di GPU GeForce RTX serie 50 possono attivare DLSS 4 con Multi Frame Generation, triplicando in media il frame rate in 4K con impostazioni massime. Tutti gli utenti RTX, invece, possono sfruttare i modelli Transformer DLSS di seconda generazione per una resa visiva ancora più raffinata.