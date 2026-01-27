Un famoso editore di indie dice di non fidarsi degli editori di indie: "predatori e opportunistici"

Gli indie per tanto tempo sono stati tali perché si autopubblicavano ed erano completamente indipendenti, ma oramai è pieno di editori dedicati agli indie, che promettono supporto col marketing e non solo.

I consigli del CEO di Hooded Horse

"La gente può odiarmi per ciò che sto per dire, se vuole", dice Bender, "ma la maggior parte degli editori indie non sono persone con cui gli sviluppatori indie dovrebbero lavorare. La stragrande maggioranza degli editori indie, per come è strutturata, è predatoria e opportunistica".

"Cercano di mettere sotto contratto un sacco di giochi", continua, "per investire in quelli che hanno già successo, farli crescere ulteriormente, ignorare e abbandonare - in pratica - quelli che non funzionano, mentre cercano di spremere tutto il possibile per un recupero dell'investimento. Inoltre, la maggior parte degli editori indie non è nemmeno particolarmente competente: non aggiungono molto valore" al videogioco e alla sua pubblicazione.

Bender ritiene che uno sviluppatore indie "possa auto-pubblicarsi meglio del 95% degli editori indie": pensa che gli sviluppatori siano le persone più adatte a promuovere e vendere i propri giochi. "Conoscono il proprio gioco, lo strutturano nel modo giusto e ci tengono davvero. La grande maggioranza degli sviluppatori indie dovrebbe auto-pubblicarsi invece di lavorare con editori indie".

Per ottenere buoni risultati, gli sviluppatori indie dovrebbero usare risorse come GameDiscoverCo o How to Market a Game di Chris Zukowski, oltre che controllare dati legati a ricavi, vendite e numero di giocatori su Gamalytic.

"Puoi digitare il nome di qualsiasi editore lì dentro, aprire il suo catalogo, ordinare per data di uscita e vedere [il calendario delle pubblicazioni]. Tipo: oh, questo editore indie pubblica sei giochi al mese e ognuno ha incassato circa 1.000 o 2.000 dollari, e allora pensi: 'Ok, ho capito come ragionano queste persone'. In generale, bisognerebbe sempre studiare lo storico degli editori." A questo riguardo, Hooded Horse non è interessata a pubblicare più di dieci giochi all'anno.

"Devi davvero fare ricerche ed essere prudente", dice Bender. "E la verità è che, se hai dei dubbi, auto-pubblicati. È davvero questo il punto, perché oggi l'auto-pubblicazione è assolutamente una strada praticabile."

Il CEO di Hooded Horse è spesso molto onesto nelle proprie dichiarazioni e ha ad esempio spiegato che non si fa problemi a rimandare i giochi e dice che è un bene per gli affari.