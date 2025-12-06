L'editore di Manor Lords non si fa problemi a rimandare i giochi e dice che è un bene per gli affari

Per fortuna ci sono compagnie che non si fanno grandi problemi a riguardo, come nel caso di Hooded Horse , noto soprattutto in quanto editore di Against the Storm e Manor Lords .

Rimandare un videogioco non è mai una scelta semplice, ma spesso è necessario. Non sempre però gli editori apprezzano la cosa, perché hanno bisogno di mantenere una certa scaletta di pubblicazione.

Le parole di Snow Rui, presidente e CFO di Hooded Horse

"Parte della filosofia di Hooded Horse è assicurarsi che i giochi siano pronti al momento del lancio", ha dichiarato Snow Rui, presidente e CFO di Hooded Horse. "Siamo molto tolleranti nei confronti dei rimandi: non vogliamo mai pubblicare un gioco troppo presto. Quindi, sin dall'inizio, ho definito una parte della nostra strategia in cui i costi operativi possono essere coperti dal nostro catalogo di giochi già pubblicati. Poiché i giochi di strategia che pubblichiamo tendono ad avere una lunga vita, le vendite dei giochi già usciti tendono a essere costanti e noi possiamo farci affidamento".

Manor Lords, con i suoi villaggi medievali, è uno dei giochi più noti di Hooded Horse

Ovviamente, potrebbero essere solo belle parole per farsi un po' di pubblicità, ma Rui suggerisce che questa strategia è fondamentale per mantenere una certa sostenibilità dell'azienda. Rui - insieme al marito Tim Bender, amministratore delegato di Hooded Horse - ha definito un piano aziendale che non prevede né l'acquisizione né l'ingresso in borsa. "Vogliamo rimanere un'azienda privata, redditizia e sostenibile", afferma Rui.

"Tim ed io siamo molto indipendenti, quindi l'idea di gestire una società quotata in borsa non ci ha mai attratto", continua. "Penso che siamo molto in sintonia su ciò che ci motiva e vogliamo offrire una sorta di stabilità nel settore creativo, dove la stabilità è così rara. Molti dei nostri dipendenti provenienti dal settore hanno sperimentato il lancio anticipato dei giochi e le conseguenze che ne derivano, quindi la nostra visione di supportare gli sviluppatori e consentire loro di concentrarsi sul gioco invece di preoccuparsi delle questioni finanziarie".

Certamente questa strategia ha funzionato con Manor Lords che ha avuto parecchio successo, spingendo l'editore a spiegarvi perché vi piace il gioco.