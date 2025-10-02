L'autore di Manor Lords ha chiesto scusa per il tempo passato dall'ultimo aggiornamento

In effetti, l'ultimo messaggio ufficiale risaliva a luglio, ed era l'annuncio di novità in arrivo. Da allora è calato il silenzio radio, che nel messaggio di oggi è stato attribuito a una cattiva gestione delle priorità durante l'espansione del team.

Dopo mesi di silenzio, Manor Lords , è stato finalmente aggiornato. Ossia, è stata resa disponibile una nuova beta che introduce miglioramenti significativi . Inoltre, l'autore del gioco ha voluto spiegare la lunga attesa, chiedendo scusa a chi era preoccupato a causa della mancanza di comunicazioni.

"Scusateci per averci messo così tanto stavolta", scrive Grzegorz "Greg" Styczeń, creatore e sviluppatore di Manor Lords. "Sto ripensando a cosa è andato storto per assicurarmi che non accada di nuovo. Mi sono concentrato sull'ampliare il team di sviluppo e ho affrontato troppi problemi tutti insieme".

"In questo momento, sulla sinistra dello schermo dell'engine, c'è un cimitero pieno di perk che non hanno funzionato e che sono stati tutti scartati", continua. "Ho dovuto condividere la visione del gioco con i nuovi designer, e il fatto che i nuovi programmatori dovessero imparare a destreggiarsi con una codebase che era praticamente un gigantesco spaghetti code da sviluppatore solitario ha portato a diversi problemi".

Per quanto riguarda la roadmap, è stato scelto di produrre cambiamenti più piccoli, ma con tempi di pubblicazione più regolari. Nel frattempo, la nuova Beta offre nuove mappe, IA e città più evolute, un sistema di progressione rinnovato e tante altre novità.

Gli altri leader gestiti dall'IA non possono ancora attaccare direttamente il giocatore, ma i villaggi che costruiscono sono ora più curati e naturali. La progressione è diventata più "tematica", con scelte più complesse e meno scontate.

Insomma, si tratta di un aggiornamento notevole, che lascia ben sperare per il proseguo dello sviluppo.