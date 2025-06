Killer Inn è un multigiocatore asimettrico che fonde investigazioni e sparatorie: Square Enix ce l'ha mostrato

Square Enix ci ha permesso di vedere in anteprima una sua nuova IP: Killer Inn, un mix di investigazioni e sparatorie in un formato multigiocatore asimmetrico.

Vi ricordate Among Us? Il gioco di deduzione sociale nel quale un gruppo di giocatori deve scoprire chi è l'assassino e lanciarlo fuori bordo per arrivare a destinazione in sicurezza? Dopo anni non è più così centrale nel mercato, ma il suo successo ha ispirato tanti altri sviluppatori a tentare la stessa strada e regolarmente si sono visti spuntare qui e là vari videogiochi con una struttura simile, anche grazie al supporto di grandi editori che vedono delle potenzialità in questo genere. Uno di questi è Square Enix che ha supportato Tactic Studios nella realizzazione di Killer Inn, un gioco multigiocatore asimmetrico che abbiamo potuto vedere in anteprima.

Come funziona Killer Inn In breve, Killer Inn è un gioco d'azione e investigazione per 24 giocatori che si radunano in un lussuoso hotel e vengono divisi in due gruppi: gli Agnelli (16) e i Lupi (8). Come è facile intuire, i predatori devono dare la caccia agli erbivori, mentre questi ultimi devono capire chi è un nemico e chi invece è un alleato. Killer Inn è un PvP a squadre All'inizio di ogni match il giocatore viene avvertito di quale gruppo fa parte e nel caso sia un Agnello non avrà modo di sapere se gli altri giocatori sono anch'essi Agnelli. Cosa fare quindi? Prima di tutto è necessario raccogliere degli oggetti, una serie di strumenti per curarci o per combattere, così da poterci difendere in caso di attacco. Ci sono più modi per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero esplorare, aprire forzieri e comprarli tramite lo staff dell'hotel nel quale ha luogo il videogioco. Non è però così facile, perché i negozi richiedono oro mentre gli scrigni (che contengono equipaggiamenti particolarmente pregiati) necessitano di emblemi colorati, i quali possono essere ottenuti completando le missioni. Crimesight, la recensione di un gioco investigativo PvP ispirato a Sherlock Holmes Queste ultime sono assegnate dai personaggi e si dividono, secondo quanto visto fino a questo momento, in sette categorie diverse: purtroppo la presentazione non si è soffermata molto su questo elemento, ma abbiamo intuito che si tratta di compiti abbastanza semplici, come recuperare degli oggetti e portarli da qualche parte, risolvere dei piccoli puzzle o mettersi alla prova con delle gare di tiro al bersaglio. Le missioni assegnano anche oro ed esperienza, fondamentale per salire di livello e sbloccare le abilità uniche del nostro personaggio, rendendole quindi chiaramente una priorità per poter affrontare la seconda fase, un gioco del gatto col topo nel quale le parti potrebbero invertirsi rapidamente.

Killer Inn può trasformare un Lupo nella preda Ogni volta che un giocatore viene eliminato, infatti, il suo corpo rimane nel luogo di morte e permette a tutti di raccogliere un indizio, come una ciocca di capelli, un lembo di un vestito o del sangue, tutti elementi che si legano all'assassino e - come in una sorta di "Indovina Chi?" - permettono pian piano di ridurre la rosa dei sospetti: se cerchiamo un personaggio coi capelli neri e vestito di blu, ad esempio, chiunque sia biondo o porti una abito bianco non è il killer. Si combatte con armi da fuoco ma anche armi corpo a corpo, o persino a pugni I Lupi quindi non sono mai veramente al sicuro e omicidio dopo omicidio gli Agnelli possono scoprire di chi si tratta, iniziando così a dar la caccia al sospettato. Le investigazioni però non vanno affrontate alla leggera poiché in caso di errore, ovvero nel caso nel quale attaccassimo un altro Agnello, verremmo eliminati dal match pietrificandoci sul posto. Nel caso in cui fossimo dei Lupi dovremo mescolarci a gruppi di Agnelli che investigano, per poi sfruttare l'occasione buona per fare fuori qualche altro giocatore. Come sempre, la vittoria è dei Lupi se tutti gli Agnelli sono morti, mentre le povere vittime devono vincere facendo la pelle ai propri avversari oppure ottenendo delle chiavi per sbloccare una nave con la quale sfuggire. Ci sono missioni da completare nel corso della partita Al termine della presentazione abbiamo avuto la possibilità di vedere alcuni dei personaggi che avremo a disposizione. Ci sono 26 diverse classi, come il Chirurgo, la Gamer, l'Otaku, la Cecchina e non solo, tutti con proprie abilità che si sbloccano salendo di livello. Ad esempio, il Chirurgo è in grado di non lasciare tracce quando attacca col coltello e fa più danni quando è coperto di sangue. Invece, il Tuttofare è in grado di riparare oggetti senza degli strumenti dedicati e può acquistare potenziamenti con un 50% di sconto. Precisiamo che il livello di un personaggio si azzera a ogni nuovo match e non c'è modo di potenziarsi tra una partita e l'altra, cosicché tutti i giocatori abbiano sempre le stesse possibilità e che i veterani non possano avere la meglio sui novizi. Trovare indizi permette agli Agnelli di capire chi è un Lupo In linea di massima, la presentazione ha mostrato un pacchetto interessante, visto che si fonda anche sull'aspetto action. Certo, c'è tutto un sistema di indizi per scoprire chi è il killer del momento, ma alla fine conterà anche se una volta di fronte a esso saremo in grado di estrarre l'arma più velocemente ed eliminarlo, rendendo Killer Inn una sorta di mezzo sparatutto asimmetrico. Spesso uno dei problemi di questo tipo di videogiochi è che sono troppo lenti e poco dinamici, annoiando rapidamente i giocatori dopo poche partite, ma poter sparare dovrebbe risolvere un po' il problema. Anche la presenza di missioni e ricerca di bottino possono aiutare a dare un buon ritmo a ogni match, con una serie di piccole attività da completare anche in solitaria. Anche a fronte delle nostre buone impressioni iniziali, sarà necessario poter provare Killer Inn per poter dire veramente se la formula funziona: per fortuna il team ha intenzione di rendere disponibile tra qualche tempo una beta chiusa.

Killer Inn è l'ennesimo gioco di multigiocatore asimmetrico di deduzione sociale: è un genere che è sempre esistito (anche fuori dai videogiochi), ma che nel nostro settore è esploso dopo il successo di Among Us. Questo nuovo titolo pubblicato da Square Enix ci sembra più interessante di tutti gli altri che abbiamo provato in precedenza, grazie al suo lato più action che lo rende per metà uno sparatutto. Bisognerà vedere controller alla mano se effettivamente il mix di idee (missioni, ricerca del bottino, investigazioni...) funzionano bene quanto sembra, ma per questo basterà attendere la beta chiusa.