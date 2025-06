Into the Unwell è il nuovo action cooperativo prodotto da Coffee Stain Studios

Durante il Summer Game Fest Coffee Stain Studios e She Was Such A Good Horse hanno annunciato Into the Unwell, un originale action cooperativo che sarà disponibile su Steam in accesso anticipato.

Dotato di elementi roguelite e di meccaniche che si potrebbero definire "whack & slash", Into the Unwell consente a un massimo di quattro giocatori di controllare un manipolo di reietti determinati a sopravvivere all'interno di livelli generati da un sistema procedurale, che sembrano un incrocio fra un trip psichedelico e un film vintage in VHS.

L'ispirazione visiva del gioco è infatti quella dello stile rubber hose, con animazioni volutamente elastiche e disturbanti che richiamano i primi cartoni animati, mentre si affrontano nemici antropomorfi armati fino ai denti e boss enormi e bizzarri.

A ogni successo si ottengono delle Talent Stars, utili per sbloccare abilità assurde e potenziare armi improbabili; il tutto mentre il nostro personaggio continua la sua lotta contro i propri demoni interiori... letteralmente!