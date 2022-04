Crimesight, la recensione di un gioco investigativo PvP ispirato a Sherlock Holmes

Anche in Crimesight è la stessa cosa, anche se in questo caso non dobbiamo parlare di un vero e proprio detective in carne e d'ossa, visto che i protagonisti di questo gioco per PC sono delle intelligenze artificiali che si scontrano ancora prima che il delitto sia stato compiuto.

Vi è però una caratteristica che non può certamente essere estromessa, nel creare un "nuovo" Sherlock Holmes: è un detective e ama risolvere i casi di omicidio. Che lo faccia per sconfiggere la noia o perché spinto da un imperativo morale poco conta, l'importante è che non si lasci sfuggire un criminale.

IA vs IA

La villa di Crimesight è una scacchiera

Crimesight, a differenza del gioco tipico dedicato a Sherlock Holmes, è un videogame investigativo PvP online. Ogni giocatore (da due a quattro) veste i panni di un detective che prende le parti dell'Intelligenza Artificiale Holmes o dell'Intelligenza Artificiale Moriarty, all'interno di una partita che si svolge in una villa, divisa in un notevole numero di stanze.

In questa villa, un gruppo di persone è rimasto intrappolato a causa di una tempesta. I soccorsi sono in arrivo entro pochi giorni, ma c'è un problema: uno dei personaggi è un assassino e ha deciso di uccidere uno dei compagni. Gli Holmes hanno l'obiettivo di scoprire chi siano queste due persone, mentre Moriarty deve riuscire a mettere nelle mani del colpevole un'arma e deve fare in modo che questo si trovi da solo con la vittima in una stanza, senza testimoni.

L'intera partita si svolge a turni, con un numero limitato di mosse. Gli Holmes hanno modo di agire una volta in più rispetto a Moriarty, ma il questo ha un vantaggio: se impone un movimento su un personaggio controllato da un Holmes, ottiene la priorità e annulla la mossa dell'avversario. Al tempo stesso, però, questo ci conferma che tale personaggio non è l'obiettivo dell'omicidio, visto che Moriarty non può controllare la vittima (sarebbe troppo facile in tal caso spostare la vittima nella stessa stanza dell'assassino).

Perché quindi non mantenere tutti i personaggi sempre nelle vicinanze e in gruppo? Il problema principale è legato al fatto che i personaggi hanno bisogno di cercare nelle stanze (selezionando dei puntini luminosi pre-posizionati) del cibo, per nutrirsi alla fine di ogni giornata. Senza cibo, i PG si affaticano e, infine, diventano storditi e la loro capacità d'impedire un omicidio è minima. Ogni non-vittima e non-assassino, infatti, è la nostra più grande difesa e deve essere tenuto in salute. La maggior parte dei punti luminosi, però, non assicura del cibo e, anzi, spesso assegna un'arma, quindi anche gli Holmes potrebbero involontariamente mettere nelle mani dell'assassino lo strumento che lo porterà alla vittoria.

Fermerai l'assassino o l'assassina di Crimesight? O l'aiuterai?

Per scoprire chi è l'assassino e chi è la vittima designata vi sono vari modi, ma quello più efficace è l'analisi di Sherlock, attivata automaticamente alla fine di ogni giornata (ovvero ogni tre turni). Il detective ci dice se il criminale e il bersaglio sono a portata di tre caselle l'uno dall'altro e, in questo modo, esclude tutta una serie di combinazioni.

Di fase in fase, quindi, abbiamo modo di scoprire qualche informazione aggiuntiva e arrivare a una conclusione, sempre che Moriarty non si senta al sicuro e attivi il comando "aggressione" dell'assassino, che quindi cerca di avvicinarsi alla vittima per eliminarla, muovendosi in automatico a seconda dello spostamento di quest'ultima. Se in tal caso fallisce (ad esempio la vittima si è spostata troppo e il criminale non ha movimenti sufficienti per starle dietro), automaticamente rimane un solo turno, durante il quale le identità dei due personaggi sono svelate e Moriarty ha un solo tentativo per vincere la partita.

Sappiamo che leggendo queste parole è un po' complesso capire come funziona Crimesight. Il modo migliore per immaginarlo è come una sorta di strana partita a scacchi, dove a ogni turno possiamo muovere di qualche casella solo una parte dei personaggi e il nostro scopo è fare in modo che la villa sia sì esplorata in cerca di risorse per sopravvivere, ma al tempo stesso senza che i PG siano troppo lontani tra loro, in quanto questo rischia di dare un'opportunità d'attacco a Moriarty. Ovviamente, l'intero discorso va completamente invertito nel caso nel quale il giocatore sia il cattivo della situazione.