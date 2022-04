Guilty Gear: Strive, il DLC Another Story ha una data d'uscita

Guilty Gear: Strive si espande con il nuovo DLC Another Story, che ha ora una data d'uscita piuttosto vicina, essendo in arrivo il 29 aprile 2022, all'interno del Season Pass 1 del picchiaduro da parte di Arc System Works.

Si tratta di una vera e propria espansione della storia, andando a illustrare vari eventi riguardanti personaggi che non hanno trovato molto spazio nella storia principale, come Ramlethal, May e Baiken.

Guilty Gear Strive: Another Story, un'immagine del DLC

Si parla di Ramlethal Valentine, comandante della brigata speciale, che risponde a un richiamo d'emergenza nella regione di Illirya, dove trova una ragazza che sembra vicina a Bedman.

Da qui partirà una serie di nuovi eventi che arricchiscono la storia e la espandono, introducendo anche nuovi personaggi come Delilah, la misteriosa ragazza che sembra svegliarsi da un lungo sonno, dotata di un intelletto straordinario e di una ferrea volontà di vendicare la morte del fratello.

Another Story è un DLC che fa parte del Season Pass 1 di Guilty Gear: Strive su PS5, PS4 e PC, dopo la presentazione di Testament nel corso del mese scorso.