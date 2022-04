Ganryu 2, la recensione del seguito di un gioco che non ricorda nessuno

Interessante il fatto che in tutti i casi citati si sia scelto di realizzare dei nuovi capitoli il più aderenti possibili agli originali, quindi tutti giochi 2D che riprendono le meccaniche e lo stile dei predecessori, evitando di puntare su di un feeling più moderno per tentare di accontentare tutti. Nel caso del titolo di Storybird Studio però, qualcosa è andato bene e qualcosa male, come potrete leggere nella recensione di Ganryu 2 .

Gli ultimi anni hanno visto l'uscita di diversi seguiti improbabili di giochi che ricordavamo in pochi, tra lo sparatutto classico Andro Dunos 2, l'arcade sportivo a base di frisbee Windjammers 2 e ora Ganryu 2, figlio di un platform action simil Shinobi mescolato a Strider, pubblicato per Neo Geo nel 1999, ossia in un periodo in cui l'hardware di SNK era già sul viale del tramonto.

Dal 1999 al 2022

Alcuni paesaggi sono molto belli

Il Ganryu originale ci vedeva vestire i panni di Miyamoto Musashi nella sua lotta contro un resuscitato Sasaki Kojirō, che veniva inevitabilmente sconfitto alla fine dell'avventura (durava poco più di venti minuti, ma erano venti minuti davvero tosti). Pur se riletto in chiave videoludica, il gioco partiva da un evento noto e amatissimo della storia giapponese, per costruirci sopra un racconto fantastico. In Ganryu 2 troviamo Musashi ormai ritiratosi nella provincia di Hokkaido per dedicarsi all'arte e alla cultura. Purtroppo per lui, in qualche modo Kojirō è riuscito a tornare e ha deciso di vendicarsi, sfidandolo a raggiungerlo sull'isola di Ganryū-jima, che si trova dall'altra parte del Giappone.

Dopo la breve introduzione, Musashi inizia il suo difficile viaggio... e qui già possiamo notare una differenza sostanziale rispetto al primo capitolo: non c'è più Suzume, il secondo personaggio selezionabile. Prendendo il controller in mano notiamo altre differenze: l'ibridazione con Strider è sparita e il nostro eroe è molto meno agile che in passato, nonostante abbia più mosse a sua disposizione.

Quindi non solo può attaccare con la spada e con diversi tipi di kunai, ma può anche scattare in avanti, compiere balzi doppi e usare delle abilità speciali attivabili dopo aver raccolto abbastanza kami, delle essenze spirituali che vengono lasciate dai nemici quando uccisi o che si trovano nei contenitori sparsi per il gioco. Detto questo, bastano pochi secondi per comprendere che ci troviamo di fronte a un hack'n'slash puro, in cui si salta tra le piattaforme e si eliminano i nemici che appaiono dal nulla, cercando di conservare il più possibile la barra dell'energia.

In breve ci si rende conto anche di un altro dettaglio: è molto difficile. Gli sviluppatori hanno guardato moltissimo al modello arcade da questo punto di vista, scegliendo di far sudare al giocatore ogni singolo livello, tra passaggi particolarmente ostici, sezioni in cui è richiesta una grande precisione, come quella della corsa sui carrelli minerari, e altre che prendono in prestito dinamiche di altri generi, come ad esempio gli sparatutto a scorrimento orizzontale.