Pokémon: al via i Campionati Internazionali Europei 2022, come seguirli in diretta in italiano

La stagione competitiva 2022 di Pokémon apre i battenti con l'inizio dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2022 che si svolgeranno da oggi, 22 aprile, fino a domenica 24 aprile 2022. Potrete seguire in diretta tutti gli appuntamenti su Twitch e YouTube tramite i canali ufficiali di The Pokémon Company, nonché in lingua italiana sul canale Twitch di Cydonia con tanto di commento tecnico in tempo reale.

I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2022 si giocano sui videogiochi Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch, con i match che si disputeranno a Francoforte, in Germania. Grazie alla collaborazione tra Nintendo Italia e il noto content creator Cydonia, le tre giornate della competizione saranno trasmesse in live streaming in lingua italiana e con commento tecnico, sul canale Twitch Cydonia_Chiara che potrete raggiungere a questo indirizzo. Di seguito data e orari delle dirette:

Venerdì 22 aprile : dalle 08:30 alle 18:30

: dalle 08:30 alle 18:30 Sabato 23 aprile : dalle 08:30 alle 18:30

: dalle 08:30 alle 18:30 Domenica 24 aprile: dalle 09:30 (giornata di chiusura con la finale che decreterà il vincitore)

Si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti i fan della serie, tanto più che a questa edizione parteciperanno anche tanti allenatori italiani di prim'ordine. Per i giocatori tricolore, i Campionati Internazionali 2022 rappresentano una duplice difesa del titolo, dato che la scorsa edizione tenutasi a Berlino nel 2019 è stata conquistata dal nostrano Flavio Del Pidio, mentre nell'ultimo torneo internazionale del circuito Play! Pokémon, quello australiano di Melbourne, è stato Marco Silva a trionfare.

Inoltre, l'Italia detiene il maggior numero di giocatori già qualificati al secondo giorno di Campionato Mondiale, l'invito più prestigioso che è possibile ottenere durante la stagione: sono infatti otto, contro i cinque spagnoli in seconda posizione.