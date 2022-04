PlayStation Store: MotoGP 22 e Chernobylite

MotoGP 22

MotoGP 22, le moto in gara

Come da tradizione per un franchise che si aggiorna di anno in anno, MotoGP 22 (PS5 e PS4, 69,99€) parte dalle solide basi sviluppate da Milestone nel corso del tempo, il particolare lo sfaccettato modello di guida personalizzabile, per aggiornare un'esperienza che anche stavolta promette di entusiasmare i fan più appassionati della MotoGP.

Fra le novità di questo episodio spicca la modalità Nine Season 2009, che riproduce in maniera fedele gli eventi e i protagonisti di quella stagione, in primo luogo Valentino Rossi, grazie al supporto di ottimi filmati e a un'attenta selezione degli eventi più significativi del campionato. Un vero e proprio omaggio al Dottore, insomma.

In termini di struttura, ad ogni modo, i numeri di MotoGP 22 non deludono fra Carriera, Carriera Manageriale, MotoGP Academy, l'immancabile multiplayer online e le classiche modalità veloci, che consentono di disputare un singolo gran premio o un intero campionato, cimentarsi con il time attack o con l'opzione competitiva via split-screen per due giocatori.

Il risultato finale è un racer godibile e coinvolgente, ma ancora afflitto da una serie di problemi per quanto concerne il bilanciamento della difficoltà, l'intelligenza artificiale e un comparto tecnico piuttosto distante da quanto visto nei migliori esponenti del genere su PC e console. La nostra recensione di MotoGP 22 arriverà a breve.