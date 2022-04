Winter Ember, la recensione di uno stealth game piacevole ma con alcuni limiti

Il genere dei videogiochi stealth non è particolarmente in salute in ambito AAA. Abbiamo certamente prodotti di grande livello come The Last of Us, che però non fanno della furtività il suo elemento portante, ma lo usano come approccio alternativo a quello diretto. Se si cerca un vero gioco stealth, oggigiorno il pubblico deve puntare su Hitman, che non a caso ha ottenuto un grande successo.

Il resto del panorama, però, si macchia di piccoli insuccessi, come Dishonored, che non è proprio riuscito a conquistare il grande pubblico, ma anche Deus Ex Mankind Divided, che sembra aver negato ogni possibilità di vedere un seguito della saga di Square Enix. Pare anche inutile citare titoli come Metal Gear e Splinter Cell, che sono continuamente al centro di rumor e nulla più.

È dall'ambito indie che arrivano maggiori proposte e, a partire dal 19 aprile 2022, ve ne sarà una in più: Winter Ember. In questa avventura stealth, la parola d'ordine è sfruttare le ombre e le molteplici risorse a nostra disposizione per avere la meglio sull'ambiente e sui nemici.

Per sapere se il gioco di Sky Machine Studios ci ha convinto, non dovete far altro se non continuare a leggere la nostra recensione di Winter Ember.