Star Wars Eclipse: lo sviluppo procederebbe meglio di quanto riportato, per un insider

Lo sviluppo di Star Wars: Eclipse starebbe procedendo molto meglio di quanto riportato in precedenza, almeno stando alle parole dell'insider AccountNGT, considerato molto affidabile riguardo ai fatti interni di Quantic Dream, di cui aveva anticipato l'annuncio del gioco stesso, avvenuto ai The Game Awards 2021, pubblicando immagini del trailer.

AccountNGT: "Un altro resoconto mi ha confermato di nuovo l'esistenza di un gioco basato su Dark Sorcerer di Quantic Dream, di cui avevo parlato qualche mese fa. Star Wars Eclipse sarà il prossimo grande titolo di Quantic Dream a essere pubblicato. Pare che lo sviluppo stia andando meglio di quanto qualcuno non creda."

Probabilmente il riferimento fatto da AccountNGT è a un tweet di Tom Henderson che parlava di 2027 o 2028 come anni di lancio per il gioco, a causa di molti problemi, primo fra tutti la difficoltà di trovare personale per Quantic Dream, dopo le accuse ricevute di essere un ambiente lavorativo tossico. Stando ad AccountNGT Star Wars Eclipse potrebbe invece arrivare nel 2025, due o tre anni prima delle stime di Henderson e solo un anno dopo l'anno pianificato inizialmente per il lancio dallo studio francese, ossia il 2024.

Quale sarà la verità? Difficile dirlo, in mancanza di altre informazioni, che solo Quantic Dream potrebbe fornire. C'è da dire che lo sviluppo di un videogioco tripla A è ormai un'operazione complessa, in cui entrano in gioco decine di fattori differenti, quindi è normale che possano arrivare delle informazioni contrastanti dal dietro le quinte.