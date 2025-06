Snap and Grab è un nuovo gioco che ci fa vestire i panni di un ladro-fotografo negli anni '80

Annapurna Interactive e No Goblin hanno svelato durante il Day of the Devs 2025 il loro nuovo gioco intitolato Snap and Grab . Si tratta di un'originale avventura che combina fotografia e strategia criminale all'interno di un'ambientazione posh e lussuosa ispirata agli anni '80. Il gioco vuole far vivere la fantasia di essere dei ladri infallibili nello stile di Lupin o di Ocean's Eleven, ma lo fa in una variante particolare che mescola pianificazione e fotografia, attraverso un gameplay che divide l'azione in due fasi distinte: l'osservazione e la pianificazione del colpo.

Scatta e arraffa

Nel ruolo di Nifty Nevada, descritta come "la più grande fotografa del mondo", i giocatori dovranno infiltrarsi in ambienti sfarzosi per documentare oggetti preziosi e raccogliere informazioni cruciali per i loro colpi. Nella prima fase del livello (la parte "Snap" del titolo, per intenderci), i giocatori devono esplorare l'ambientazione utilizzando esclusivamente la propria macchina fotografica per immortalare non solo la posizione degli oggetti da rubare, ma anche gli elementi dello scenario che potrebbero facilitare oppure ostacolare l'esecuzione del piano. Questa fase di ricognizione si rivela cruciale, richiedendo a chi gioca di fare molta attenzione ai dettagli del livello, la posizione degli oggetti e il comportamento degli altri personaggi, in modo tale da mettere in piedi una strategia efficace.

Ambientazioni sfarzose ed esagerate saranno all'ordine del giorno in Snap and Grab

Nella seconda fase ("Grab") le fotografie raccolte diventano uno strumento di pianificazione tattica. Bisogna infatti utilizzare le immagini scattate per assemblare passo passo il piano che guiderà la squadra di ladri nell'esecuzione del colpo. Nei video di gameplay mostrati si vede come ogni fotografia viene associata a dei verbi come "prendi", "entra", "rompi", per poi essere disposta nel giusto ordine all'interno del piano. Perciò si può scattare una foto a un piatto di patatine fritte e un cucciolo di tigre, e decidere quindi di "prendere" le patatine e "sfamare" la tigre, magari per creare una distrazione mentre si porta a termine il colpo.

Il gioco introduce anche un ulteriore ostacolo attraverso il personaggio di Rio, una detective che ha messo Nifty nel mirino e che rappresenta una minaccia costante per la protagonista. Praticamente lo Zenigata di Lupin, che aggiunge una dinamica da gatto e topo e costringe a muoversi furtivamente mentre si raccolgono le foto. Stando alle parole degli sviluppatori, man mano che Nifty mette a segno colpi sempre più ambiziosi, il giocatore avrà accesso a nuovi membri per la propria squadra, ciascuno con abilità specifiche che aprono nuove possibilità sia nella fase di osservazione che in quella di esecuzione.

Durante la presentazione, il team di sviluppo di No Goblin, rappresentato dalla senior level designer e artista Cessia Castillo e dal senior animator Jamie Lozada, ha spiegato di aver lavorato per creare un'esperienza in grado di catturare l'essenza del perfetto heist movie, dove la pianificazione meticolosa è importante tanto quanto l'esecuzione. A detta del team, il look anni '80 non sarà infatti una scelta stilistica fine a sé stessa ma sarà palpabile in ogni aspetto del gioco, dalla colonna sonora alle ambientazioni, quasi a voler celebrare l'epoca d'oro del cinema criminale.

L'uscita di Snap & Grab è attualmente fissata per i primi mesi del 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.