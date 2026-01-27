Absolum raggiunge un importante traguardo di vendite e svela la data di uscita dell'update Threads of Fate

Dotemu e Guard Crush Games hanno annunciato che il beat 'em up roguelite Absolum ha superato le 500.000 copie vendute in tutto il mondo. Per celebrare il traguardo è stata rivelata anche la data di uscita di Threads of Fate, un aggiornamento gratuito che introdurrà nuovi contenuti e che sarà disponibile dal 12 febbraio.

Lanciato lo scorso ottobre su PS4, PS5, Nintendo Switch e Steam, Absolum aveva già piazzato 200.000 copie nella prima settimana. La qualità del gioco e il passaparola positivo tra i giocatori hanno contribuito a mantenere un andamento costante anche nei mesi successivi.