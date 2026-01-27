Absolum raggiunge un importante traguardo di vendite e svela la data di uscita dell'update Threads of Fate

Dotemu e Guard Crush Games hanno annunciato che il beat 'em up roguelite Absolum ha superato le 500.000 copie vendute in tutto il mondo. Per celebrare il traguardo è stata rivelata anche la data di uscita di Threads of Fate, un aggiornamento gratuito che introdurrà nuovi contenuti e che sarà disponibile dal 12 febbraio.
Lanciato lo scorso ottobre su PS4, PS5, Nintendo Switch e Steam, Absolum aveva già piazzato 200.000 copie nella prima settimana. La qualità del gioco e il passaparola positivo tra i giocatori hanno contribuito a mantenere un andamento costante anche nei mesi successivi.
I nuovi contenuti di Threads of Fate
L'aggiornamento Threads of Fate introduce una nuova modalità chiamata "Mystic Ordeal", progettata per offrire una sfida molto più impegnativa grazie a decine di modificatori che cambiano radicalmente le condizioni di gioco, creando scenari in netto contrasto con l'avventura principale.
Esplorando il mondo di Absolum sarà inoltre possibile accedere alle Corrupted Regions, aree opzionali post‑game che nascondono minacce particolarmente pericolose ma anche ricompense di grande valore per chi riuscirà a superarle. L'update aggiunge anche nuovi tipi di cavalcature, ulteriori ricompense e una serie di miglioramenti che arricchiscono l'esperienza complessiva.