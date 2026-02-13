Absolum ha ricevuto l'aggiornamento "Fili del destino", che introduce una vagonata di novità

Il cuore dell'update è rappresentato dall'introduzione delle Ordalie mistiche , un nuovo sistema di sfide accessibile dopo aver completato il gioco. Nell'Hub, il personaggio Maugis permette di attivare le Ordalie che modificano profondamente le regole delle partite, introducendo varianti come scontri con boss, orde di nemici e prove in modalità multigiocatore. I giocatori possono applicare modificatori personalizzati per aumentare o diminuire la difficoltà, creare combinazioni su misura e condividerle tramite un codice dedicato.

Tante novità

Un'altra grande novità è l'introduzione dei biomi corrotti, legati al sistema aggiornato degli squarci. Dopo aver sconfitto Azra una prima volta, questi biomi generati casualmente possono comparire sulla mappa a inizio partita. Affrontarli significa scontrarsi con nemici più pericolosi ma ottenere ricompense superiori; evitarli consente invece un approccio più prudente, ma meno redditizio. Le Ordalie possono persino influire sulla quantità di biomi corrotti presenti in una partita, aumentando ulteriormente la varietà dell'esperienza.

L'aggiornamento arricchisce anche la personalizzazione e la progressione. Sono state aggiunte nuove skin, gesti, cavalcature élite e Ispirazioni selezionabili all'inizio della partita. L'Albero dell'Anima ora mostra statistiche dettagliate del personaggio (come velocità, probabilità di critico e danni) e offre nuove ricompense al termine delle Ordalie. È stata inoltre introdotta una nuova arena PvP nell'Hub e un'ulteriore imboscata dei goblin nella foresta.

Dal punto di vista del bilanciamento, l'update interviene su numerosi aspetti. È stata ridotta la quantità di mana ottenibile e riequilibrata la Fortuna maledetta; alcuni oggetti hanno cambiato rarità o progressione. Diverse abilità dei personaggi giocabili (Brome, Galandra, Karl e Cider) sono state potenziate o ridimensionate, con modifiche a danni, tempi di ricarica, hitbox e interazioni con i Riti. Anche molti nemici e boss sono stati ricalibrati: salute ridotta per alcune creature, attacchi modificati, miglioramenti ai nemici élite (ora dotati di armatura ma più vulnerabili durante le combo) e aggiustamenti specifici per regioni come Grandery, Asterios e Yeldrim.

L'interfaccia utente ha ricevuto miglioramenti significativi: ora si possono visualizzare i valori dei danni, personalizzare i comandi di lancio oggetti, consultare più chiaramente i bonus dell'Albero dell'Anima e notare indicatori più leggibili per attacchi e critici. Sono stati aggiornati effetti visivi, ritratti dei personaggi non giocanti, trasparenze e segnalazioni per il matchmaking online.

Infine, l'aggiornamento risolve una lunga serie di bug, tra cui softlock in specifiche situazioni, problemi con abilità e accessori, errori nei ritratti dei nemici e comportamenti anomali dell'IA. Sono stati sistemati exploit, migliorata la coerenza delle missioni e corretti vari malfunzionamenti legati a oggetti, alleati e interazioni ambientali.