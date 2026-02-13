Legacy of Kain: Ascendance segna il ritorno della serie in una forma che non ti aspetti

L'editore Crystal Dynamics e lo studio di sviluppo Bit Bot Media hanno annunciato Legacy of Kain: Ascendance per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Il gioco, un platform action 2D, ha anche una data di uscita già fissata: il 31 marzo 2026. Sì, manca davvero pochissimo per giocare a questo strano ritorno di una serie storica. Interessante il fatto che sia almeno il terzo platform action 2D presentato durante lo State of Play di ieri sera.
Un ritorno inatteso
L'oscuro mondo fantasy di Nosgoth riprende quindi vita in una forma completamente inedita, che appare come un tentativo di rivitalizzarla o, quantomeno, di definirne meglio il pubblico potenziale insieme alla remaster di Defiance.
Ogni livello è ricco di sfide ambientali ed enigmi che si integrano perfettamente con il combattimento, ci dice il comunicato ufficiale.
Le caratteristiche di gioco ci parlano di "combinare attacchi corpo a corpo, scatti evasivi e poteri soprannaturali in combattimenti fluidi e brutali" e della presenza di protagonisti multipli. Giocheremo quindi nei panni di Raziel prima della sua caduta, quando ancora era un cavaliere umano Sarafan, per poi guidarlo nei suoi primi giorni da vampiro. E conosceremo la vampira Elaleth, che introduce uno stile di gioco aggressivo, incentrato sulla rapidita e l'aggressività.
Ci sarà anche una colonna sonora originale, composta da Celldweller, mentre lato doppiatori, torneranno alcuni nomi storici della serie: Michael Bell, Simon Templeman, Richard Doyle e Anna Gunn.