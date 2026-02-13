Legacy of Kain: Ascendance segna il ritorno della serie in una forma che non ti aspetti

L'editore Crystal Dynamics e lo studio di sviluppo Bit Bot Media hanno annunciato Legacy of Kain: Ascendance per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store, GOG). Il gioco, un platform action 2D, ha anche una data di uscita già fissata: il 31 marzo 2026. Sì, manca davvero pochissimo per giocare a questo strano ritorno di una serie storica. Interessante il fatto che sia almeno il terzo platform action 2D presentato durante lo State of Play di ieri sera.