Elon Musk commenta le dimissioni da xAI: si tratta di una "riorganizzazione"

Questa settimana diversi membri di xAI hanno annunciato le loro dimissioni , tra cui due cofondatori: Tony Wu e Jimmy Ba. Almeno sette dipendenti hanno dichiarato che avrebbero lasciato l'azienda dall'inizio dell'anno, ma Elon Musk ha commentato la questione affermando che xAI è stata "recentemente riorganizzata per migliorare la velocità di esecuzione", il che "ha richiesto la separazione da alcune persone".

Molte ragioni per andarsene, secondo Vahid Kazemi

Ad attirare l'attenzione è il commento di Vahid Kazemi, il quale si è dimesso di recente, precisamente una settimana prima dell'annuncio della fusione con SpaceX. Secondo Kazemi, ci sarebbero molte ragioni per cui le persone dovrebbero lasciare l'azienda. Prima di tutto, secondo lui ormai tutti i laboratori di intelligenza artificiale fanno le stesse cose, il che "è noioso".

Il problema principale, però, è la mole di lavoro. Secondo quanto dichiarato alla NBC News, ha lavorato circa 12 ore al giorno: "Voglio dire, prima di tutto, gli orari di lavoro sono folli. In sostanza, ti rubano tutto il tempo, comprese le vacanze, i fine settimana e tutto il resto".

Inoltre, secondo lui la fusione con SpaceX potrebbe aver contribuito alle recenti dimissioni. "Molte persone hanno semplicemente capito che non sarà un'azienda ad alta crescita come pensavano. Un piccolo laboratorio di intelligenza artificiale crescerà molto più rapidamente di un'azienda spaziale da mille miliardi di dollari".