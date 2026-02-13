Kingdom Come Deliverance 2 celebra l'anniversario con un evento speciale: novità in arrivo?

Kingdom Come: Deliverance 2 celebra in queste ore il primo anniversario, e per l'occasione Warhorse terrà un evento in livestream dedicato, previsto per oggi, 13 febbraio e dal quale potrebbero emergere interessanti novità.

Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma considerando i precedenti è possibile che vi siano contenuti in arrivo o anche novità sul primo capitolo, visto che proprio nei giorni scorsi si parlava di un possibile upgrade per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo in questo periodo.

Per il momento, quello che sappiamo è che oggi, 13 febbraio alle 16:30, SirTobi28 e Prokop, ovvero rispettivamente il responsabile della comunicazione e il lead designer di Warhorse, terranno una presentazione in livestream.