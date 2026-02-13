Kingdom Come Deliverance 2 celebra l'anniversario con un evento speciale: novità in arrivo?

Kingdom Come: Deliverance 2 celebra in queste ore il primo anniversario, e per l'occasione Warhorse terrà un evento in livestream dedicato, previsto per oggi, 13 febbraio e dal quale potrebbero emergere interessanti novità.
Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma considerando i precedenti è possibile che vi siano contenuti in arrivo o anche novità sul primo capitolo, visto che proprio nei giorni scorsi si parlava di un possibile upgrade per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo in questo periodo.
Per il momento, quello che sappiamo è che oggi, 13 febbraio alle 16:30, SirTobi28 e Prokop, ovvero rispettivamente il responsabile della comunicazione e il lead designer di Warhorse, terranno una presentazione in livestream.
Contenuti o upgrade?
Non resta dunque che attendere qualche ora e sintonizzarvi sul canale Twitch di Warhorse Studios, con la trasmissione che partirà alle 16:30 e dovrebbe celebrare il primo anniversario, forse anche con novità molto interessanti per entrambi i capitoli.
In assenza di informazioni, possiamo immaginare che potrebbero esserci aggiornamenti in arrivo per Kingdom Come: Deliverance 2 forse anche nella forma di nuovi DLC o contenuti vari, ma non è escluso qualche intervento sul primo capitolo.
Come abbiamo visto, il primo Kingdom Come: Deliverance attende da tempo un aggiornamento nativo per le console di attuale generazione, dunque non è escluso che in questa occasione venga annunciato qualcosa del genere.
Nel frattempo, abbiamo visto che il secondo capitolo ha raggiunto in un anno un notevole traguardo di vendite, che ammontano a più del doppio del primo capitolo.