Metal Gear Solid Collection Vol. 2 si mostra nelle prime immagini con le remaster di Guns of the Patriots e Peace Walker

Konami ha pubblicato una prima serie di immagini dedicate alle remaster di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Peace Walker , entrambe incluse nella Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 .

I primi scatti della nuova raccolta

Per quanto riguarda Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, come già emerso in un recente video confronto, si nota un miglioramento sensibile della nitidezza grazie alla risoluzione interna più elevata rispetto ai 720p dell'originale. Al momento non sembrano esserci altre modifiche sostanziali.

Discorso simile per Peace Walker: l'aumento della risoluzione aiuta, ma in questo caso le origini del gioco su PSP restano evidenti. Manca invece all'appello Metal Gear: Ghost Babel, il capitolo per Game Boy Color del 2000, che tuttavia viene considerato da Konami come un bonus della raccolta e forse per questo motivo non ha trovato spazio in questi primi scatti ufficiali.

Vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sarà disponibile dal 21 ottobre 2025 per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Giuste poche ore fa è stato pubblicato anche un aggiornamento della prima raccolta che aumenta la risoluzione e aggiunge miglioramenti per Switch 2.