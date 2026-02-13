Ci sono tante lamentele per le versioni Steam dei Dino Crisis, Capcom farà qualcosa?

I primi due Dino Crisis sono finalmente arrivati anche su Steam , dopo un periodo di esclusiva di GOG. Sulla carta i giochi sono identici, ma gli utenti Steam si stanno lamentando di diverse mancanze e di qualche aggiunta inopportuna . Per adesso le lamentele non si sono riverberate nelle recensioni, ma i forum ufficiali dei due giochi sono affollati di critiche, cui chissà come risponderà Capcom.

I motivi delle polemiche

I motivi delle critiche sono diversi. Intanto partiamo dall'unica aggiunta rispetto alle versioni GOG: il DRM Enigma. Si tratta di un sistema di protezione molto usato e apprezzato da Capcom, noto però per peggiorare le prestazioni dei giochi, come nel caso di Resident Evil 4. Chiaramente, le versioni GOG sono senza DRM e risultano quindi più fluide.

Uno dei vestiti indossabili dalla protagonista

Altra criticità è la mancanza di caratteristiche tipiche dei giochi lanciati su Steam. Quindi, non ci sono obiettivi sbloccabili, non ci sono carte collezionabili e non ci sono salvataggi cloud (questi ultimi ci sono su GOG).

Infine, il gioco non gira su Steam Deck. Molti utenti hanno provato a giocarci e hanno ottenuto degli errori a schermo. In realtà esiste un modo per aggirare il problema, ma è abbastanza macchinoso e richiede l'utilizzo di Protontrikcs e di importare un file usando regedit. Insomma, non è propri amichevole.

Il risultato? In molti stanno consigliando di acquistare il gioco su GOG.