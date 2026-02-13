1

Ci sono tante lamentele per le versioni Steam dei Dino Crisis, Capcom farà qualcosa?

Le versioni Steam dei Dino Crisis sono state accolte con tanto entusiasmo, ma ci sono anche molte lamentele.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/02/2026
La protagonista di Dino Crisis
Dino Crisis
Dino Crisis
News Video Immagini

I primi due Dino Crisis sono finalmente arrivati anche su Steam, dopo un periodo di esclusiva di GOG. Sulla carta i giochi sono identici, ma gli utenti Steam si stanno lamentando di diverse mancanze e di qualche aggiunta inopportuna. Per adesso le lamentele non si sono riverberate nelle recensioni, ma i forum ufficiali dei due giochi sono affollati di critiche, cui chissà come risponderà Capcom.

I motivi delle polemiche

I motivi delle critiche sono diversi. Intanto partiamo dall'unica aggiunta rispetto alle versioni GOG: il DRM Enigma. Si tratta di un sistema di protezione molto usato e apprezzato da Capcom, noto però per peggiorare le prestazioni dei giochi, come nel caso di Resident Evil 4. Chiaramente, le versioni GOG sono senza DRM e risultano quindi più fluide.

Uno dei vestiti indossabili dalla protagonista
Uno dei vestiti indossabili dalla protagonista

Altra criticità è la mancanza di caratteristiche tipiche dei giochi lanciati su Steam. Quindi, non ci sono obiettivi sbloccabili, non ci sono carte collezionabili e non ci sono salvataggi cloud (questi ultimi ci sono su GOG).

Infine, il gioco non gira su Steam Deck. Molti utenti hanno provato a giocarci e hanno ottenuto degli errori a schermo. In realtà esiste un modo per aggirare il problema, ma è abbastanza macchinoso e richiede l'utilizzo di Protontrikcs e di importare un file usando regedit. Insomma, non è propri amichevole.

Il risultato? In molti stanno consigliando di acquistare il gioco su GOG.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ci sono tante lamentele per le versioni Steam dei Dino Crisis, Capcom farà qualcosa?