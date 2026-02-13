Lanciata la demo di Cralon, il nuovo gioco dagli autori dei Gothic

Lo studio di sviluppo Pithead, nato dagli ex-fondatori di Piranha Bytes, ha pubblicato una demo giocabile di Cralon su Steam . Si tratta di un dungeon crawler 3D molto atteso dalla comunità, che guarda ai classici come gli Ultima Underworld o Arx Fatalis. La versione finale non ha ancora una data d'uscita, ma questa è un'ottima occasione per saperne un po' di più.

I contenuti della demo

Ma cosa contiene la demo di Cralon? Si parla di una durata complessiva compresa tra 20 e 40 minuti, divisi tra il tutorial e un piccolo livello gratuito della miniera, completamente esplorabile.

La demo è doppiata in inglese; ma altre lingue per sottotitoli e testi seguiranno nella versione finale. Cralon è un gioco indie incentrato sull'esplorazione e sulla narrazione, realizzato da due sviluppatori. Vestirete i panni di Cralon il Coraggioso, a caccia di un demone che sta rapendo gli abitanti di un villaggio vicino. Durante l'inseguimento, la creatura vi sorprende facendovi precipitare nel pozzo di una vecchia miniera.

Vi attende un labirinto di corridoi e segreti di cui dovrete trovare una via d'uscita, per scongiurare una grande minaccia. Più vi addentrerete nel sotterraneo, più capirete che c'è qualcosa che non va. Qual è il segreto della miniera? Spetta a noi scoprirlo.

A questo punto, non vi resta che andare su Steam per scaricare la demo di Cralon.