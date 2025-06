Il nuovo trailer di Cralon è pieno di ratti giganti e altre creature poco amichevoli

Pithead Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Cralon, gioco di ruolo in prima persona ambientato in un grosso dungeon, che guarda a classici quali gli Ultima Underworld o Arx Fatalis. Il filmato è dedicato a un ambiente paludoso, pieno di nemici come ratti giganti, ragni giganti, qualche scheletro di troppo e altri ancora. In effetti, visti i tipi di mostri, parrebbe essere una delle aree iniziali, ma non possiamo darlo per scontato. Comunque avrete piacere di vedere alcuni combattimenti e alcuni ambienti visitabili, il che non è poco.