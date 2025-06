Death Stranding 2: On the Beach mostra il Photo Mode in un trailer

Death Stranding 2: On the Beach, la recensione dell'opera più libera di Hideo Kojima

Alcuni fotografi virtuali hanno già pubblicato scatti di straordinaria qualità utilizzando il solo Photo Mode di Death Stranding 2: On the Beach, senza dunque ricorrere a editing ulteriori: un chiaro segno di quanta attenzione gli sviluppatori abbiano prestato a questo specifico aspetto dell'esperienza.

Come si può vedere, le opzioni sono numerose ed è possibile anche impostare delle luci extra al fine di illuminare i personaggi e gli oggetti in primo piano in maniera differente, sperimentando diverse soluzioni prima di salvare l'immagine.

Kojima Productions e Sony hanno pubblicato un trailer che mostra il Photo Mode di Death Stranding 2: On the Beach in azione, con i suoi numerosi strumenti e le regolazioni disponibili per creare scatti davvero suggestivi.

Primi numeri non entusiasmanti?

Come sappiamo, Death Stranding 2: On the Beach ha ricevuto voti molto alti nelle recensioni internazionali e siamo in attesa di capire se anche il pubblico abbia deciso di premiare allo stesso modo l'ultima opera di Hideo Kojima, ma per il momento dal mercato sono arrivati segnali contrastanti.

Sembra infatti che Death Stranding 2 abbia venduto molto meno del primo episodio nel Regno Unito, almeno per quanto riguarda le copie in formato fisico: non una buona notizia, ma sarà necessario attendere i dati completi per capire come stanno le cose.